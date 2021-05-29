В МВД РФ объяснили, меняется ли что-либо в правилах выдачи загранпаспортов

Ранее сообщалось о том, что выдача заграничных паспортов для россиян будет возможна только на территории РФ.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. В России с 30 мая вступает в силу новый административный регламент МВД по выдаче загранпаспортов, он вводится приказом МВД РФ от 31 марта 2021 года, документ не предполагает кардинальных изменений в порядок выдачи документов для россиян, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что выдача заграничных паспортов для россиян теперь будет возможна только на территории РФ.

В новом регламенте, в частности, упомянут "круг заявителей" - людей, которые могут воспользоваться услугой. Среди совершеннолетних граждан в них упомянуты те, кто проживает в России и не в России.

Касаемо проживающих за рубежом россиян, текст документа звучит так: "Проживающий за пределами территории Российской Федерации, обратившийся на территории Российской Федерации с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр".

В документе также говорится, что делать гражданам, если у них истек срок действия паспорта: "В случае, если срок действия паспорта или паспорта, содержащего электронный носитель информации, истек, гражданину необходимо получить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, и представить его в качестве документа, удостоверяющего личность".

При этом, как разъяснил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин, данный приказ никак не влияет на граждан, которые хотят получить паспорт за рубежом, поскольку предоставлением данной услуги занимается Министерство иностранных дел РФ и представительства России за рубежом.

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