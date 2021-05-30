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Президент РФ В. Путин на ПМЭФ. Архивное фото

Стали известны детали предстоящего выступления Путина на ПМЭФ

© Sputnik / Сергей Гунеев
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20210530/34932403/stali-izvestny-detali-predstoyaschego-vystuplenii-putina-na-pmef.html

В рамках форума, в частности, ожидается большой разговор Владимира Путина с ведущими журналистами мировых информационных агентств.

КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет объемным, планируется дискуссия с бизнесменами и инвесторами. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Россия 1".

Евгений Примаков
© Sputnik / Алексей Даничев
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По данным телеканала, в рамках форума также ожидается большой разговор Путина с ведущими журналистами мировых информационных агентств.

ПМЭФ в этом году пройдет 2-5 июня. Как сообщил ранее "Росконгресс", пленарное заседание форума состоится 4 июня с очным участием Путина. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани примут участие в пленарной сессии дистанционно.

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