Примаков: об уникальности Молдовы и сотрудничестве с республикой

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. У Молдовы своя уникальная государственность, культура, литература, система госуправления, и это – ценность для любого общества. Об этом заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в рамках деловой встречи участников президентской программы "Новое поколение" в понедельник.

© Photo : Россотрудничество Деловая встреча участников президентской программы "Новое поколение" с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым

"Мне кажется, но опять же решать жителям Молдовы, но как бы ни складывалась послевоенная история страны, в ней появилось своя уникальная государственность, своя уникальная культура, своя уникальная литература, своя система госуправления", – сказал Примаков.

По его мнению, это – ценность для любого общества. "Считаю, что любое общество не готово взять все это, скомкать и кому-то подарить. Это странно... И для вас это тоже <…> важно, поскольку над вашей страной тоже постоянно висит тема поглощения. Не Россией", – отметил руководитель Россотрудничества.

Он подчеркнул, что Молдова – чудесная, теплая, гостеприимная, хлебосольная страна. "Никаких других кроме положительных эмоций мы по отношению к Молдове не испытываем", – добавил Примаков.

Глава Россотрудничества пояснил принцип работы структуры с каждой страной, обратив внимание на то, что представительство организации в каждом отдельном государстве должно собирать потребности, которые после анализа перерастают в конкретные проектные работы.

"К примеру, приходят и говорят, что есть Театр "С улицы Роз" и его нужно реконструировать. Хорошо. Мы собираем и сбиваем предпроект, отправляем сюда, ищем финансирование и способы, как объект отремонтировать, поскольку наше Агентство перестраивается в сферу больше содействия международному развитию. Нет универсального рецепта для всех стран. Это всегда сбор потребностей", – пояснил Примаков.

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Он отметил, что потребности не должны быть те, на которых настаивают местные власти, а те, в которых действительно заинтересованы жители этих стран. "Потребности, к примеру, в том, чтобы больницу отремонтировать и оснастить. Может само государство не так сильно будет благодарно, но зато местные жители и НПО будут. И, наверное, нам стоит в первую очередь об этом думать, а не о том, чтобы поддержать ту или другую конкретную партию", – заключил Примаков.

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