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Посол РФ в Молдове Олег Васнецов

Поздравление посла РФ в Молдове по случаю Дня России

© Sputnik / Miroslav Rotari
Россия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20210611/35079392/pozdravlenie-posla-rf-v-moldove-po-sluchayu-dnya-rossii.html

Накануне отмечаемого 12 июня праздника глава российской дипломатической миссии Олег Васнецов обратился к гражданам РФ и соотечественникам.

В тексте послания говорится:

"Уважаемые граждане России, дорогие соотечественники, от всей души поздравляю вас с государственным праздником – Днем России!

День России
© Sputnik / Vitaly Timkiv
В Кишиневе в День России пройдет фотовыставка и парусная регата
Этот праздник олицетворяет точку отсчета современной российской государственности, выступает символом патриотизма, национального единства и гражданского мира.

Унаследованные от предков традиции служат маяком современной России, объединяют всех, кто любит свою Отчизну и верит в ее достойное будущее.

Знаю, что на молдавской земле у нас много друзей, кто чтит общие страницы нашей великой истории и имена ее творцов. Нас связывают духовно-нравственные ценности и ориентиры, взаимная симпатия. Этим отношением и наследием мы искренне дорожим.

Россия оказывала и готова оказывать Республике Молдова братскую помощь. Высоко ценим доброе отношение проживающих на молдавской земле соотечественников и всех тех, кто выступает за развитие сотрудничества между нашими государствами. В этом году широко и ярко прошли празднования Дня Победы и Дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина.

Празднование Дня рождения А. С. Пушкина и Дня русского языка в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как в Кишиневе отметили день рождения Пушкина и День русского языка
Все это – свидетельство неподдельного интереса со стороны прогрессивных сил и людей доброй воли по всей стране к сохранению
и укреплению связей с исторической родиной – Россией.

Мы открыты к дальнейшему прагматичному сотрудничеству, реализации взаимовыгодных проектов, кооперации в решении важнейших проблем глобального развития. Убежден, у наших стран нет альтернативы конструктивному взаимодействию в целях поддержания безопасности
и стабильности в регионе.

Такой настрой будем неизменно поддерживать.  

В этот день примите сердечные пожелания мира, добра и согласия вам и вашим близким! С праздником, дорогие друзья!"

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