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Москва ждет регистрации "Спутника Лайт" и развернет для мигрантов прививочные пункты

© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
Россия
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (164)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20210626/35260591/Moskva-zhdet-registratsii-Sputnika-Layt-i-razvernet--dlya-migrantov-privivochnye-punkty.html

Ранее глава Министерства здравоохранения России заявил, что часть препарата будет отдана для вакцинации иностранцев в России.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Российская столица организует пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах, Москва ждет регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в ближайшие дни, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

"Мы в ближайшие дни ждем уже регистрации "Спутника Лайт" на федеральном уровне, выхода этого "Спутника Лайт" в оборот. Будем организовывать пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах", - сказала Ракова в эфире Первого канала.

О том, что вакцина "Спутник Лайт" поступит в российскую столицу в конце текущей или начале следующей недели, Анастасия Ракова заявила во вторник.

Вакцина Спутник Лайт
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
В Центре Гамалеи оценили плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"

Она также отметила, что препаратом будут прививать иностранцев и уже сейчас в городе отрабатывают схему и специальные вакцинационные пункты для иностранцев и мигрантов.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (164)

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