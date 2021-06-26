Молдавские школьники приняли участие в празднике "Алые паруса"

В ярком и зрелищном празднике выпускников в северной столице России участвовали представители форума "Дети Содружества".

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. В ночь на 26 июня в российском Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса". В этом году шоу посетили около 40 тысяч выпускников, возможность увидеть красочное торжество появилась и у их ровесников из Беларуси, Молдовы, Кыргызстана и Таджикистана. Ребята находятся в Петербурге на форуме "Дети Содружества".

Для выпускников организовали концерт и театрализованное представление в акватории Невы, в котором обыграли значимые исторические даты этого года: 800-летие со дня рождения Александра Невского, 60-летие первого полета человека в космос и 30-летие российского флага.

Кульминацией праздника по традиции стало появление на Неве брига с алыми парусами и масштабный фейерверк.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые организовали для ленинградских школьников в 1968 году. В постсоветское время традиция возобновилась в 2005 году. Грандиозный мультимедийный проект неоднократно попадал в списки самых красивых шоу в Европе.

Ранее участники форума "Дети Содружества" побывали в знаменитом на весь мир дворцово-парковом ансамбле "Петергоф" и городе-крепости Кронштадте, а также рассказали о культурном богатстве своих стран и подготовили предложения, которые помогут это наследие сохранить в рамках программы "Модель ООН – генеральная конференция ЮНЕСКО: СНГ и глобальный альянс за культурное разнообразие".

Международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества", организованный по инициативе Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, впервые проходит в Санкт-Петербурге. Мероприятие организовано Межпарламентской Ассамблеей СНГ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ и администрации города.

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