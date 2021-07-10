Электронная карта мигранта в России: что о ней известно

В МВД России подготовлен законопроект о едином документе с электронным носителем – иностранцы смогут получить его уже в следующем году.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Миграционное законодательство России постоянно совершенствуется – вскоре мигранты, прибывая в РФ, должны будут получать единый документ с электронным носителем, который будет выдаваться сроком на 10 лет.

"Любой иностранец, который приезжает в Россию и хочет находиться здесь более 30 дней, будет обязан получать этот документ. Это касается всех – и туристов тоже, если в году они планируют находиться в России более 90 дней. На 30-й день надо сдать дактилоскопию, пройти медицинское освидетельствование (отсутствие ВИЧ-инфекции и наркозависимости – ред.) и получить ID-карту", – пояснил агентству Sputnik президент Федерации мигрантов Вадим Коженов.

Сейчас в РФ несколько форматов нахождения иностранцев: патент (разрешение на работу), РВП (разрешение на временное проживание), ВНЖ (вид на жительство), ВКС (высококвалифицированный специалист) и другие. Эти статусы дают право иностранцам жить и работать в России.

Согласно законопроекту МВД РФ, будет введено три новых режима пребывания, которые заменят предыдущие: краткосрочный, долгосрочный и постоянный. Если иностранец будет проживать в России более 30 дней в месяц и 90 дней в году, он будет обязан получить электронную карту мигранта с отметкой – краткосрочный вид на жительство. При наличии долгосрочного проживания можно будет свободно работать. При постоянном, как и сейчас при ВНЖ, работать и проживать.

"Все правила будут одинаковы и касаться абсолютно всех мигрантов вне зависимости от страны гражданства, – пояснил Коженов. – Электронный документ будет в виде ID-карты. Он будет официально удостоверять личность и национальный паспорт больше можно будет с собой не носить".

По словам эксперта, на сегодняшний день с мигрантами много путаницы – есть граждане из стран, входящих в ЕАЭС, есть в СНГ, у некоторых категорий граждан визы, кто-то считается высококвалифицированным специалистом и имеет право проживать и работать в России именно по этой причине. "Это всем надоело, поэтому порядок будет один", – говорит эксперт.

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Весьма прогрессивным разработанный в МВД законопроект назвал глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Он заверил, что это будет революционной нормой и принять его следует уже в первую сессию Госдумы восьмого созыва после выборов в сентябре этого года.

Коженов также надеется, что будущий новый состав нижней палаты парламента РФ поторопится, и закон вступит в силу уже в первых числах 2022 года. Однако сомневается, что так быстро удастся создать необходимую инфраструктуру, чтобы правила заработали не только на бумаге.

"Это очень облегчит всем жизнь и, главное, порядка будет больше. Мы же прекрасно понимаем, что 99% мигрантов в России находятся постоянно, а не приезжают погостить. И это не краткосрочное пребывание, а долгосрочное. Если они не хотят, чтобы их ловили, депортировали или им приходилось откупаться взятками, они получат эту карту. И мы наконец поймем, сколько в России проживает мигрантов и в каких именно субъектах. А то сейчас невозможно подсчитать: кто-то говорит, 8 миллионов, кто-то 10, а кто-то уверяет, что 15 миллионов человек", – подытожил Коженов.

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