Видео: в Москве предотвращен теракт

ФСБ России сообщила, что в столице РФ задержан подозреваемый, который готовил теракт в оживленном месте города.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Российские силовые ведомства предотвратили теракт в Москве, говорится в сообщении ЦОС ФСБ, которое цитирует РИА Новости.

"В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России", — рассказали в ведомстве.Там отметили, что мужчина планировал в июле подорвать СВУ в месте массового скопления людей.

В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи — инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

В озбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Личность злоумышленника не раскрывается.

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