Молдова и СНГ будут бороться с преступностью сообща

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Молдова и страны-участницы СНГ будут обмениваться информацией, касающейся борьбы с терроризмом и другими проявлениями насилия и экстремизма.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Молдову научат бороться с терроризмом

Подписание соответствующего договора одобрил кабинет министров республики на очередном заседании в среду.

Единственная оговорка, сделанная официальным Кишиневом, — сотрудничество не должно идти вразрез с национальным законодательством, в части информации, являющейся государственной тайной.

Как отмечают в кабмине, Молдова — участник региональной платформы "Антитеррористический центр СНГ". Проект договора разработан в рамках заседания руководителей органов безопасности в октябре 2015 года.

Кроме того, правительство одобрило решение о программе сотрудничества государств СНГ в борьбе с преступлениями, касающихся использования информационных технологий на 2016-2020 годы. Данный документ принят в сентябре прошлого года в Бишкеке. Цель программы — развитие нормативной базы, гармонизация национального законодательства с законодательством СНГ, совместное проведение профилактических мероприятий и специальных операций.