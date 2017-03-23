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В Молдове владельцев авто с иностранными номерами ждет сюрприз

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Хорошие новости для владельцев автомобилей с иностранными номерами: что ждет автолюбителей в Молдове

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип предложил продлить еще на три месяца время на регистрацию в Республике Молдова автомобилей с иностранными регистрационными номерами.

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© REUTERS/ Alexandre Meneghini
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Ранее правительство постановило, что до 1 апреля все машины с иностранными номерами, у владельцев которых есть прописка на территории Молдовы, должны быть зарегистрированы в нашей стране. В противном случае транспортные средства рискуют быть вывезенными из республики.

Министр финансов Октавиан Армашу объяснил, что машины, зарегистрированные за границей, могут находиться на территории нашей республики до 180 дней в году, после чего они будут либо вывезены из страны, либо внесены в регистр с уплатой необходимых в Молдове пошлин.

"Дорожная полиция, Погранполиция и мобильные группы Таможенной службы идентифицируют эти автомобили и направят в таможенные бюро для последующего вывоза из страны", — сказал Армашу.

Граждане, прописанные на территории Левобережья Днестра, автомобили которых зарегистрированы в этом регионе, до 30 июня получат скидку в 70% для регистрации машины на территории Правобережья. Этим "спецпредложением" могут воспользоваться и другие владельцы транспортных средств с иностранными регистрационными номерами.

"На данный момент регистрация машин принесла уже 320 миллионов леев", — отметил министр.

Для регистрации в Молдове владельцы автомобилей с иностранными номерными знаками должны заполнить декларацию под собственную ответственность на одном из таможенных пунктов республики.

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Теги:
скидки, автомобиль, регистрация, Октавиан Армашу, Молдова
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