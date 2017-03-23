Педагоги Молдовы протестуют у парламента

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Преподаватели школ и университетов Молдовы при поддержке профильных профсоюзов протестуют в эти минуты в Кишиневе — перед зданием парламента.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI На этой неделе в Кишиневе пройдут две акции протеста

Манифестанты скандируют лозунги "Позор!", "Хотим достойные зарплаты!".

Участников акции перед парламентом насчитывается до 500 человек.

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Следующая акция протеста педагогов должна состояться в пятницу с 14.00 до 16.00 у здания правительства.

Профсоюзы остались недовольны тем, что власти повысили зарплату педагогам лишь на 10% и прекратили переговоры с представителями правительства.

"Также мы будет настаивать на смене состава переговорной комиссии, той ее части, что делегировали власти", — отметил председатель Федерации профсоюзов работников образования и науки Думитру Иванов.

Среди требований профсоюзов — снижение дидактической нормы для молодых специалистов до 75% на первые три года, но с сохранением прежнего оклада, а также — повышение стипендий на 20%, повышение на 50% должностного оклада педагогических и научно-педагогических работников.

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Также преподаватели настаивают на уравнивании ставки для I разряда оплаты труда Единой тарифной сетки с прожиточным минимумом.

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Педагоги Молдовы хотят и увеличения до 50 тысяч леев единовременных пособий молодым специалистам при трудоустройстве в случае преподавания в колледжах и профшколах и до 70 тысяч леев, если речь идет о вузовских преподавателях.

Преподаватели ждут от властей и ежегодного перерасчета пенсий для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.

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