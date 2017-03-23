Педагоги Молдовы протестуют у парламента

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Преподаватели школ и университетов Молдовы при поддержке профильных профсоюзов протестуют в эти минуты в Кишиневе — перед зданием парламента.
Манифестанты скандируют лозунги "Позор!", "Хотим достойные зарплаты!".
Участников акции перед парламентом насчитывается до 500 человек.
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Следующая акция протеста педагогов должна состояться в пятницу с 14.00 до 16.00 у здания правительства.
Профсоюзы остались недовольны тем, что власти повысили зарплату педагогам лишь на 10% и прекратили переговоры с представителями правительства.
"Также мы будет настаивать на смене состава переговорной комиссии, той ее части, что делегировали власти", — отметил председатель Федерации профсоюзов работников образования и науки Думитру Иванов.
Среди требований профсоюзов — снижение дидактической нормы для молодых специалистов до 75% на первые три года, но с сохранением прежнего оклада, а также — повышение стипендий на 20%, повышение на 50% должностного оклада педагогических и научно-педагогических работников.
Также преподаватели настаивают на уравнивании ставки для I разряда оплаты труда Единой тарифной сетки с прожиточным минимумом.
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Педагоги Молдовы хотят и увеличения до 50 тысяч леев единовременных пособий молодым специалистам при трудоустройстве в случае преподавания в колледжах и профшколах и до 70 тысяч леев, если речь идет о вузовских преподавателях.
Преподаватели ждут от властей и ежегодного перерасчета пенсий для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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