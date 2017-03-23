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Пожилая женщина в своей квартире в одном из ветхих домов

Почему в Молдове одним пенсии повысят на 6,9%, а другим на 39%

© Sputnik/ Александр Кряжев
Общество
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Это факт: даже с учетом грядущей индексации минимальная пенсия по возрасту в Молдове не дотягивает до прожиточного минимума

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. С 1 апреля начнется второй этап реформы пенсионной системы в Молдове, который предполагает перерасчет и индексацию пенсий.

Пенсионеры. Архивное фото
© Sputnik/ Evghenii PANASENCO
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Сначала пересчитают выплаты тех, кто вышел на пенсию в 2001- 2008 годах. Речь идет о 84 тысячах бенефициарах. Таким образом, пенсии увеличатся до 37%. На эти цели из бюджета планируется выделить 103 миллиона леев.

Пенсия граждан, вышедших на законный отдых после 2008 года, пересчитают в последующие годы. Так, человек, вышедший на пенсию в 2008 году и получающий на данный момент пенсию по возрасту в размере 1797 леев, после перерасчета будет располагать выплатой в 2437 леев (124,24 доллара).

Пенсия по инвалидности, которая составляет 1022 лея (52,1 доллара), после перерасчета увеличится на 39%.

Традиционно с 1 апреля происходит и индексация пенсий. Грядет прибавка в размере 6,8%, а коснется она свыше 700 тысяч молдавских пенсионеров. На эти цели из госбюджета страны выделено 635 миллионов леев.

Пенсионерка
© Sputnik/ Александр Кряжев
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Главная новость состоит в том, что размер минимальной пенсии по возрасту составит 1026 леев (52,3 доллара) вместо 948,84 лея. Ее получат 139 тысяч пенсионеров. Однако даже с учетом индексации размер "минималки" не дотягивает до прожиточного минимума, рассчитанного на одного пенсионера — 1523,6 лея (77 долларов).

Те, кто выходят на пенсию с этого года, могут рассчитывать на более высокие выплаты. Если раньше человек с рабочим стажем в 40 лет и застрахованным доходом в 3400 (173,3 доллара) леев получал в качестве пенсии в среднем 1802 лея, то теперь, согласно новой формуле расчета выплаты, — 3321 лея (169,3 доллара).

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Теги:
перерасчет, пенсия, пенсионер, индексация, Молдова
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