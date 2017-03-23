Куда отдать ребенка на время каникул в детском саду

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik, Дарья Чернега. Министерство просвещения Молдовы совершает преступление против детей, считают участники пикета, прошедшего у здания ведомства республики.

Несколько десятков человек с плакатами в руках и с малышами в колясках требовали от главы Минпросвещения отменить решение о введении летних каникул в детских садах. Ранее министерство просвещения объявило о том, что вводит 42 дневные каникулы в дошкольных образовательных учреждениях.

"Мы, родители, вынуждены ходить на работу, так как на этом основано существование наших семей. Еще 2-3 недели отпуска в детских садах мы можем потерпеть, к такому сроку родители могут отнестись с пониманием. Но 42 дня это — слишком много", — отметила одна из участниц пикета Зинаида Писика.

"Нам не с кем оставить детей, у многих бабушки и дедушки еще молоды и работают. Министерство просвещения должно было подумать и о нашей ситуации тоже", — возмутилась молодая мама Юлия Зама.

© Sputnik/ Михаил Мордасов Информация для родителей: как будут работать летом детские сады

Руководство детских садов видит ситуацию в иной плоскости. Администрация дошкольных учреждений беспокоится о соблюдении положений Трудового кодекса в части, касающейся ежегодного отпуска.

Как пояснила Sputnik директор столичного детского сада №99 Мария Орлова, относительно недавно в детских садах была сокращена вторая ставка повара, и на кухне работает один человек.

"Не отпустить его в отпуск мы не можем", — отметила Орлова.

Она также добавила, что данная проблема касается и дидактического персонала. Во многих дошкольных учреждениях не хватает воспитателей.

"Лето — это время, когда сотрудники должны отдохнуть. Во многих учреждениях воспитатели тоже должны уйти в отпуск. Проработав целый год без напарницы, без няни, воспитатель физически не может работать дальше. А с первого сентября у нас начинается такой же учебный год также, как и в школах", — пояснила директор детского сада.

Как отметили в министерстве просвещения, в период летних каникул будут открыты дежурные детские сады. По данным ведомства, в летний период дошкольные учреждения посещает 50% детей.

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