23:28 24 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Работа детского сада

Куда отдать ребенка на время каникул в детском саду

© Sputnik/ Михаил Мордасов
Общество
Получить короткую ссылку
68 0 0

Недовольные родители считают, что Минпросвет не считается с их интересами, а в детских садах настаивают - воспитателям тоже нужен отпуск.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik, Дарья Чернега. Министерство просвещения Молдовы совершает преступление против детей, считают участники пикета, прошедшего у здания ведомства республики.

Несколько десятков человек с плакатами в руках и с малышами в колясках требовали от главы Минпросвещения отменить решение о введении летних каникул в детских садах. Ранее министерство просвещения объявило о том, что вводит 42 дневные каникулы в дошкольных образовательных учреждениях.

"Мы, родители, вынуждены ходить на работу, так как на этом основано существование наших семей. Еще 2-3 недели отпуска в детских садах мы можем потерпеть, к такому сроку родители могут отнестись с пониманием. Но 42 дня это — слишком много", — отметила одна из участниц пикета Зинаида Писика.

"Нам не с кем оставить детей, у многих бабушки и дедушки еще молоды и работают. Министерство просвещения должно было подумать и о нашей ситуации тоже", — возмутилась молодая мама Юлия Зама.

Работа детского сада
© Sputnik/ Михаил Мордасов
Информация для родителей: как будут работать летом детские сады

Руководство детских садов видит ситуацию в иной плоскости. Администрация дошкольных учреждений беспокоится о соблюдении положений Трудового кодекса в части, касающейся ежегодного отпуска.

Как пояснила Sputnik директор столичного детского сада №99 Мария Орлова, относительно недавно в детских садах была сокращена вторая ставка повара, и на кухне работает один человек.

"Не отпустить его в отпуск мы не можем", — отметила Орлова.

Она также добавила, что данная проблема касается и дидактического персонала. Во многих дошкольных учреждениях не хватает воспитателей.

"Лето — это время, когда сотрудники должны отдохнуть. Во многих учреждениях воспитатели тоже должны уйти в отпуск. Проработав целый год без напарницы, без няни, воспитатель физически не может работать дальше. А с первого сентября у нас начинается такой же учебный год также, как и в школах", — пояснила директор детского сада.

Как отметили в министерстве просвещения, в период летних каникул будут открыты дежурные детские сады. По данным ведомства, в летний период дошкольные учреждения посещает 50% детей.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Почему в детские сады Молдовы поступают некачественные продукты
Детские прививки: тяжелые побочные эффекты или панацея от заразы
Теги:
родители, каникулы, детский сад, протест, Молдова
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Весна
Весна шагает по планете: захватывающие фото из различных городов мира
Как Молдова и Украина будут вместе контролировать границу
Как Молдова и Украина будут осуществлять совместный контроль на границе
7 таинственных фактов о вине
Новый продукт питания: семь таинственных фактов о вине

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.