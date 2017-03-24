В Молдове некоторым бюджетникам планируют пересмотреть зарплаты

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. В Молдове на публичное обсуждение вынесен законопроект, который предусматривает пересмотр зарплаты для ряда категорий бюджетников.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco Кто в Молдове получает самые большие зарплаты

Разработчики данной инициативы признали, что достаточно большой дисбаланс между зарплатами порождает недовольство и возмущение среди граждан с низкой заработной платой. В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что сотням тысяч сотрудников ведомств, финансируемых из бюджета — образование, наука, здравоохранение и соцпомощь, культура и искусство, а также из других областей, — зарплаты устанавливаются, учитывая в качестве основы для расчета заработной платы минимальную сумму по стране, которая на данный момент составляет 1000 леев (чуть больше 50 долларов). "Действующее законодательство не предусматривает ежегодную индексацию зарплаты для этих категорий", — сказано в законопроекте.

Между тем зарплата судей со стажем работы до 6 лет, рассчитанная с учетом среднего размера заработной платы по экономике в 2015 году, составляет 13 тысяч 832 леев (свыше 700 долларов), а у служителей Фемиды при Высшей судебной палате со стажем свыше 16 лет — 23 тысячи 54 леев. Зарплата председателя суда превышает 18 тысяч леев, а главы Высшей судебной палаты — 27 тысяч леев.

Как уверяют авторы данной инициативы, этот законопроект разработан с целью снижения диспропорций в системе оплаты труда.

"Законопроект регламентирует порядок и условия оплаты труда судей и прокуроров, в том числе размер их должностных окладов, и устанавливает единую систему оплаты труда судей и прокуроров, в которой за основу берется средняя заработная плата по экономике в 2015 году", — отмечено в законопроекте.

В 2016 году зарплата судей рассчитывалась в размере 3,0-5,0 средней заработной платы по экономике в 2015 году (4 тысячи 610,9 лея — 236 долларов).

В тексте законопроекта указано, что "пересмотр основы для расчета зарплаты судей и прокуроров может быть осуществлен только при учете конкретных экономических условий в стране и возможностей национального публичного бюджета".

Также планируется, что работникам Государственной налоговой службы, Таможенной службы и Финансовой инспекции, имеющим статус государственного служащего, в том числе с особым статусом, устанавливается месячная надбавка за эффективность деятельности в соответствующих органах в размере от 0,8 до 1,5 среднемесячной заработной платы по экономике в 2015 году. А пункт, касающийся пересмотра надбавки за эффективность деятельности, аннулируется.

Кроме того, предлагается, чтобы сотрудникам Национального антикоррупционного центра устанавливалась ежемесячная надбавка за эффективность в предупреждении и борьбе с коррупцией: для офицерского состава — в размере 1,5 среднемесячной заработной платы по экономике в 2015 году, а для субофицерского состава — в размере 0,8 среднемесячной заработной платы по экономике в 2015 году.

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