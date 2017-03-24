Роды в Европе: откровения уроженки Молдовы

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. В редакцию Sputnik пришло письмо от нашей соотечественницы Ирины, которая проживает в Великобритании. Она рассказала о том, что пережила во время родов в одной из местных больниц.

"Я молодая мама, которой посчастливилось родить девочку в одной из европейских стран, а именно — в Великобритании. Увы, я рожала далеко от своей матери, с большим количеством страхов и вопросов, так как это первый ребенок, и у меня было смутное представление о том, как ухаживать за малышом (даже не знала, как его купать)", — начала свой рассказ 25-летняя Ирина.

По ее словам, "все это исчезло с рождением малышки, потому что в нас, в родителях, поселилось сильное чувство ответственности к этому маленькому человеку".

"Хотела написать о своем опыте, потому что вижу очень много статей о том, как рожают в Великобритании, в которых не всегда отображена реальность. Как будто пытаются очернить молдавскую медицинскую систему. В статьях, которые я читала, нашла такое описание британской медсистемы: будто Великобритания — это райская земля", — отметила наша соотечественница.

Сняв розовые очки

"Меня хорошо приняли, когда я в первый раз пришла в больницу, несмотря на то, что плохо владею английским языком. Затем регулярно посещала врача — раз в три недели. За месяц до родов медсестра пришла к нам домой, чтобы посмотреть условия, в которых будет расти ребенок и описать мне так называемый "план родов", — сказала Ирина.

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Она отметила, что в Великобритании все немного по-другому. Так, по ее словам, там не забирают сразу, как появляются характерные для родов боли.

"Находишься дома и терпишь. И только после того, как матка раскроется на 4 см, роженицу госпитализируют. Рожала я не сама, так как возникли определенные осложнения. Спустя 48 часов врачи решили делать кесарево сечение, чтобы не подвергать риску наши с ребенком жизни", — пояснила Ирина.

Как рассказала наша соотечественница, ей просто повезло, что рядом были ее супруг и сестры, одна из них находилась и в родовом зале в качестве переводчика.

"Врачи и медсестры сделали свою работу хорошо. Маленькая принцесса родилась здоровой", — добавила женщина.

Пинок под зад спустя два дня после родов

"Хочу описать палату, в которой я находилась, так как прочла одну статью, которая меня вывела из себя. В ней некая мамаша поделилась своими впечатлениями после родов в Великобритании. В частности, она отметила, что "находилась в очень просторной палате, в котором была и кровать для супруга или посетителей". Не отрицаю, что такие условия существуют в местных больницах, но только она забыла упомянуть, что рожала в частной клинике", — пояснила Ирина.

По ее словам, если бы у англичан было много места в больницах, то они бы не выписывали своих пациентов спустя два дня после родов. Как считает женщина, одна из проблем, с которой она лично столкнулась, — недостаточное количество мест в больницах. Она добавила, что ее лично перевели домой уже на второй день после операции.

"Меня выписали, несмотря на то, что я с трудом стояла на ногах. В послеродовой период и реабилитации англичане отправляют тебя домой, чтобы женщина не находилась в больнице под присмотром врачей… Лечение проходишь дома, но в течение 10 суток роженицу ежедневно посещает врач и следит за ее состоянием ", — сказала Ирина.

Условия "проживания" в британской больнице

"Это была большая комната, которая была разделена толстыми шторами из каучука на шесть "отделов". В этом помещении находились шесть рожениц и их дети. За каждой женщиной закреплялась кровать для нее самой и ее ребенка. Там был и телевизор, который мог менять свое местоположения", — рассказала Ирина.

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По ее словам, утром у пациенток была возможность выбрать из разнообразного меню, что они хотели бы поесть.

"Могли заказать картофель, куриное мясо. Рыбу, фрукты или йогурт. При выписке мне бесплатно вручили пакет медикаментов, которые необходимо было принимать впоследствии. Также специалисты проверили и автокресло, куда мы помещаем дочку во время каких-то поездок. Не буду продолжать. Делайте выводы сами", — заключила Ирина.

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