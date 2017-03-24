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Налоговая служба Молдовы

Что нужно знать при подаче в налоговую службу декларации о доходах

© Sputnik/
Общество
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Это нужно знать каждому: налоговая внесла изменения в процедуру подачи декларации о доходах для физически лиц

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Налоговая служба Молдовы объявила, что физические лица обязуются подать декларацию о доходах за 2016 год до 2 мая этого года. Для облегчения этой процедуры, а также в целях сокращения времени, требуемого для заполнения и подачи документов, запущена услуга — предварительно заполненная декларация.

Как подать декларацию?

Услугой могут воспользоваться только физлица, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность и обладают обязанностью или правом представить декларацию о подоходном налоге (форма CET-15).

Бизнесмены в офисе
© Sputnik/
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Предварительно заполненная декларация предусматривает предоставление уже заполненной на основании информации, имеющейся в информационной системе налоговой.

Услуга бесплатна, а, чтобы воспользоваться ею, налогоплательщик должен явиться в любое отделение Налоговой службы.

Для получения предварительно заполненной декларации налогоплательщик или его законный представитель должны предъявить удостоверение личности или другой документ, подтверждающий личность заявителя.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 080001525.

Юридические лица должны подать декларацию о доходах за 2016 год до конца текущей недели, то есть до 25 марта. В пятницу это можно сделать до 19.00, в субботу — с 08.00 до 17.00, а в воскресенье — с 08.00 до 13.00.

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Теги:
декларация о доходе, налог, Молдова
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