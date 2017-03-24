В Кишиневе продолжаются протесты

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Преподаватели школ и университетов Молдовы при поддержке профильных профсоюзов провели в пятницу очередную акцию протеста с требованием увеличить зарплату дидактических кадров. На этот раз протестующие собрались перед зданием правительства страны. Днем ранее педагоги протестовали перед зданием парламента.
Работники сферы образования остались недовольны тем, что власти повысили им зарплату лишь на 10%. В результате профсоюзы прекратили переговоры с представителями правительства, сообщив о том, что в стране пройдут акции протеста. Среди требований протестовавших — снижение дидактической нормы для молодых специалистов до 75% на первые три года, но с сохранением прежнего оклада, а также — повышение стипендий на 20%, повышение на 50% должностного оклада педагогических и научно-педагогических работников.
Также преподаватели настаивают на уравнивании ставки для I разряда оплаты труда Единой тарифной сетки с прожиточным минимумом. Педагоги Молдовы хотят и увеличения до 50 тысяч леев единовременных пособий молодым специалистам при трудоустройстве в случае преподавания в колледжах и профшколах и до 70 тысяч леев, если речь идет о вузовских преподавателях. Преподаватели ждут от властей и ежегодного перерасчета пенсий для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.
"К сожалению, ваши усилия не оцениваются по заслугам. Уже много лет подряд делается очень мало, чтобы обеспечить в Молдове достойную жизнь граждан. Минимальная зарплата с 2014 года составляет 1000 леев и не менялась. Если бы были приняты все необходимые меры, то минимальная зарплата уже сейчас составляла бы 2500 леев", — сказал замглавы Национальной конфедерации профсоюзов Серджиу Саинчук.
Он подчеркнул, что с 1 апреля будут проиндексированы пенсии, что в итоге минимальная пенсия будет выше, чем минимальная зарплата.
"Наши требования не преувеличены. Мы требуем повысить зарплату дидактических кадров до 4500 леев. Всегда предоставляли обоснованные расчеты. Нас слушали, но не слышали", — сказал Саинчук.
Федерация профсоюзов работников образования и науки насчитывает 120 тысяч человек.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>