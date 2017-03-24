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Протест преподавателей

В Кишиневе продолжаются протесты

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Тема:
Протесты в Кишиневе (131)
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Педагоги продолжают протестовать в центре Кишинева, требуя повышения заработной платы

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Преподаватели школ и университетов Молдовы при поддержке профильных профсоюзов провели в пятницу очередную акцию протеста с требованием увеличить зарплату дидактических кадров. На этот раз протестующие собрались перед зданием правительства страны. Днем ранее педагоги протестовали перед зданием парламента. 

Протест
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Педагоги Молдовы протестуют у парламента

Работники сферы образования остались недовольны тем, что власти повысили им зарплату лишь на 10%. В результате профсоюзы прекратили переговоры с представителями правительства, сообщив о том, что в стране пройдут акции протеста. Среди требований протестовавших — снижение дидактической нормы для молодых специалистов до 75% на первые три года, но с сохранением прежнего оклада, а также — повышение стипендий на 20%, повышение на 50% должностного оклада педагогических и научно-педагогических работников.

Также преподаватели настаивают на уравнивании ставки для I разряда оплаты труда Единой тарифной сетки с прожиточным минимумом. Педагоги Молдовы хотят и увеличения до 50 тысяч леев единовременных пособий молодым специалистам при трудоустройстве в случае преподавания в колледжах и профшколах и до 70 тысяч леев, если речь идет о вузовских преподавателях. Преподаватели ждут от властей и ежегодного перерасчета пенсий для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.

"К сожалению, ваши усилия не оцениваются по заслугам. Уже много лет подряд делается очень мало, чтобы обеспечить в Молдове достойную жизнь граждан. Минимальная зарплата с 2014 года составляет 1000 леев и не менялась.  Если бы были приняты все необходимые меры, то минимальная зарплата уже сейчас составляла бы 2500 леев", — сказал замглавы Национальной конфедерации профсоюзов Серджиу Саинчук. 

Gheorghe Brega Георге Брега Corina Fusu Корина Фусу
© Sputnik/ Евгений Панасенко
Какая на самом деле должна быть зарплата у молдавских преподавателей

Он подчеркнул, что с 1 апреля будут проиндексированы пенсии, что в итоге минимальная пенсия будет выше, чем минимальная зарплата.

"Наши требования не преувеличены. Мы требуем повысить зарплату дидактических кадров до 4500 леев. Всегда предоставляли обоснованные расчеты. Нас слушали, но не слышали", — сказал Саинчук. 

Федерация профсоюзов работников образования и науки насчитывает 120 тысяч человек.

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Тема:
Протесты в Кишиневе (131)

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Теги:
требование, зарплата, учителя, протест, Надежда Лаврик, Серджиу Саинчук, Молдова, Кишинев
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