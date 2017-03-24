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Туберкулез в Молдове отступает

© Sputnik/ Igor Zarembo
Общество
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В 2016 году в Молдове больных туберкулезом на учете было 3576 человек, что на 30 меньше, чем в 2015 году

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Во Всемирный день борьбы с туберкулезом Министерство здравоохранения Молдовы сообщило, что по итогам прошлого года этот недуг диагностировали у меньшего количества людей по сравнению с 2015 годом.Снизилось и количество смертей от самой болезни.

Туберкулезный дипансер Рыбница
Матвеев Дмитрий
С туберкулезом в Приднестровье борются своими методами

Однако за последнее время более, чем на два процента выросло количество случаев рецидивов туберкулеза и ВИЧ-инфекций.

В прошлом году больных туберкулезом на учете было 3576 человек, что на 30 меньше, чем в 2015 году. Из указанной цифры в 2016 году 2228 случаев были новыми.

Примерно у 24% больных развилась устойчивость к лекарствам. В прошлом году таких пациентов было 506, это на 300 человек меньше, чем 2012 году.

За последние два года в Молдове от туберкулеза стало умирать меньше людей. В прошлом году зарегистрировано 380 смертей.

Лечение больного туберкулезом, у которого лекарственная резистентность, стоит от 60 до 200 тысяч леев. Затраты на лечение обычного больного этим недугом доходят до трех тысяч леев.

Работа детского сада
© Sputnik/ Михаил Мордасов
В Кишиневе врачи разучились диагностировать у детей туберкулез

Всемирная организация здравоохранения стремится уменьшить количество случаев заболевания недугом на 90 процентов в последующие 18 лет. В этот же период планируется снизить на 95 процентов и количество смертей от этой болезни.

В 2016 году в мире туберкулез диагностировали у 10 миллионов человек. Из них один миллион — это дети. За тот же период два миллиона человек скончалось от болезни.

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Теги:
больницы, туберкулез, лечение, Молдова
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