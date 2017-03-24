Туберкулез в Молдове отступает

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Во Всемирный день борьбы с туберкулезом Министерство здравоохранения Молдовы сообщило, что по итогам прошлого года этот недуг диагностировали у меньшего количества людей по сравнению с 2015 годом.Снизилось и количество смертей от самой болезни.
Однако за последнее время более, чем на два процента выросло количество случаев рецидивов туберкулеза и ВИЧ-инфекций.
В прошлом году больных туберкулезом на учете было 3576 человек, что на 30 меньше, чем в 2015 году. Из указанной цифры в 2016 году 2228 случаев были новыми.
Примерно у 24% больных развилась устойчивость к лекарствам. В прошлом году таких пациентов было 506, это на 300 человек меньше, чем 2012 году.
За последние два года в Молдове от туберкулеза стало умирать меньше людей. В прошлом году зарегистрировано 380 смертей.
Лечение больного туберкулезом, у которого лекарственная резистентность, стоит от 60 до 200 тысяч леев. Затраты на лечение обычного больного этим недугом доходят до трех тысяч леев.
Всемирная организация здравоохранения стремится уменьшить количество случаев заболевания недугом на 90 процентов в последующие 18 лет. В этот же период планируется снизить на 95 процентов и количество смертей от этой болезни.
В 2016 году в мире туберкулез диагностировали у 10 миллионов человек. Из них один миллион — это дети. За тот же период два миллиона человек скончалось от болезни.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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