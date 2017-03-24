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Перепись населения

Стало известно, когда будут обнародованы данные переписи населения

© Sputnik/ Александр Кряжев
Общество
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В общей сложности на перепись населения и жилищ от 2014 года было потрачено почти 84 миллиона леев

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Тридцать первого марта Национальное бюро статистики Молдовы намерено подписать документ о результатах переписи населения и жилищ от 2014 года, заявила корреспонденту Sputnik начальник отдела статистики НБС Валентина Истрати.

Перепись населения
© Sputnik/ Александр Кряжев
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Таким образом, обработку данных можно будет считать завершенной.

Как пояснила собеседница, процесс растянулся на несколько лет по причине отсутствия специального программного обеспечения, которое позволило бы автоматически считывать данные, занесенные вручную переписчиками в анкеты.

"Именно по причине отсутствия этого софта, который автоматически считывал бы данные, мы даже и не начинали обработку данных. В 2015-м мы неоднократно обращались к правительству с просьбой выделить необходимые средства на его покупку, но поскольку мы их не получали, то и не могли продолжать работу", — заявила Истрати.

Чиновница отметила, что в итоге ввод данных производился вручную. В данном процессе было задействовано более 100 сотрудников, которые работали в две смены. Ручная обработка информации длилась с апреля 2016 по март 2017 года.

Перепись населения
© Sputnik/ Александр Кряжев
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"Для того, чтобы избежать ошибок, работу операторов контролировали специальные люди, отвечающие за мониторинг процесса. Если были ошибки, сумку переписчика возвращали оператору для того, чтобы скорректировать данные", — рассказала начальник отдела статистики НБС.

По ее словам, до 2016 года на проведение переписи населения и жилищ было потрачено 76 миллионов леев. Для того, чтобы окончательно завершить процесс, в 2016 году дополнительно было выделено чуть менее восьми миллионов леев. Расходы частично были покрыты за счет внешних доноров.

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Теги:
население, перепись, молдова
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