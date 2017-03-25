23:29 25 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Работа детского сада

Золушка и Григри как еще называют молдавских детей

© Sputnik/ Михаил Мордасов
Общество
Получить короткую ссылку
182 0 0

Как будут жить дальше дети с крайне экзотическими именами, - непонятно, но ясно одно: Анна-Мария и Сабина по сравнению с нынешними новшествами - это уже классика имен в Молдове

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. В Молдове все чаще можно встретить диковинные имена у людей. Чаще всего изощряются молодые родители, которые, видимо, хотят как-то выделиться и называют своих детей экзотическими именами.

Паспорт гражданина Молдовы
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Имя Татьяна: самые необычные производные в паспортах Молдовы

Госпредприятие "Registru" предоставило данные о самых редких именах в республике, которые давали детям в последние два года. Среди них есть действительно очень необычные.

Согласно этим данным, в Молдове мальчиков величают как разных богов или мыслителей — Гермес, Ксенофонт.

А есть и непонятные то ли имена, то ли просто слова, которыми называют местных мальчишек, — Григри. Кроме того, начали чаще появляться и мусульманские имена — Абдулла, Омар, Мухамад. А еще у нас в республике и свой Мухаммед Али есть.

Вообще в Молдове можно встретить много юношей с двойными именами, при этом одно из них может быть русское или молдавское, а другое — итальянское или английское.

Вот и получается, что в школу у нас ходят, например, Думитру-Роберт, Тибериу-Алексей, Янку-Владимир, Андрей-Муслим и Мариус-Олег.

Старый Орхей
© Sputnik/ Игорь Взоров
Имя "Молдова" – три версии происхождения

Доводилось встретить в нашей стране не кого-нибудь, а самого Криштиану Роналду, да только это двойное имя мальчика, а фамилия самая что ни на есть молдавская. И даже Кристофер-Робин оказывается у нас живет.

С именами девочек родители изощряются реже. Есть много необычных имен, пришедших к нам из-за рубежа, а есть просто странные слова и наименования, которыми решили величать своих дочерей молдавские мамы и папы — Крисавги, Курдистан. Некоторые девочки откликаются на имя персонажа из сказки — Золушка. И еще непонятные — Перла Кристел, Бетиул, Фаберличия. Даже Артемом называют девочек в Молдове.

Многим этим малышам пока год или два, и как они будут жить дальше с такими именами, неизвестно. Может быть, в будущем некоторые из них захотят даже изменить свои данные в паспорте.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

В Приднестровье назвали самые популярные имена детей за год
Самые необычные производные имени Василий в паспортах молдаван
Сколько человек в Молдове носят имена Христос и Иисус
Ильин день: сколько человек в Молдове празднуют именины
Теги:
имена, дети, ГП «Registru, Молдова
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Весна
Весна шагает по планете: захватывающие фото из различных городов мира
Как Молдова и Украина будут вместе контролировать границу
Как Молдова и Украина будут осуществлять совместный контроль на границе
Похудение
Как быстро похудеть - эффективные способы борьбы с лишним весом

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.