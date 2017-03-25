КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. В Молдове все чаще можно встретить диковинные имена у людей. Чаще всего изощряются молодые родители, которые, видимо, хотят как-то выделиться и называют своих детей экзотическими именами.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Имя Татьяна: самые необычные производные в паспортах Молдовы

Госпредприятие "Registru" предоставило данные о самых редких именах в республике, которые давали детям в последние два года. Среди них есть действительно очень необычные.

Согласно этим данным, в Молдове мальчиков величают как разных богов или мыслителей — Гермес, Ксенофонт.

А есть и непонятные то ли имена, то ли просто слова, которыми называют местных мальчишек, — Григри. Кроме того, начали чаще появляться и мусульманские имена — Абдулла, Омар, Мухамад. А еще у нас в республике и свой Мухаммед Али есть.

Вообще в Молдове можно встретить много юношей с двойными именами, при этом одно из них может быть русское или молдавское, а другое — итальянское или английское.

Вот и получается, что в школу у нас ходят, например, Думитру-Роберт, Тибериу-Алексей, Янку-Владимир, Андрей-Муслим и Мариус-Олег.

Доводилось встретить в нашей стране не кого-нибудь, а самого Криштиану Роналду, да только это двойное имя мальчика, а фамилия самая что ни на есть молдавская. И даже Кристофер-Робин оказывается у нас живет.

С именами девочек родители изощряются реже. Есть много необычных имен, пришедших к нам из-за рубежа, а есть просто странные слова и наименования, которыми решили величать своих дочерей молдавские мамы и папы — Крисавги, Курдистан. Некоторые девочки откликаются на имя персонажа из сказки — Золушка. И еще непонятные — Перла Кристел, Бетиул, Фаберличия. Даже Артемом называют девочек в Молдове.

Многим этим малышам пока год или два, и как они будут жить дальше с такими именами, неизвестно. Может быть, в будущем некоторые из них захотят даже изменить свои данные в паспорте.

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