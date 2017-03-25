23:28 25 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Экс-премьер Молдовы Владимир Филат

Судьи перенесли день "Х" для Филата

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Суд над Филатом: подробности (48)
179 0 0

Ждать Филату осталось не долго: уже совсем скоро официально объявят мотивационную часть решения по приговору экс-премьера Молдовы

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Высшая судебная палата Молдовы перенесла дату, когда появится мотивационная часть решения по делу экс-премьера республики Владимира Филата, приговоренного к 9 годам тюрьмы закрытого типа.

Экс-премьер Молдовы Владимир Филат. Архивное фото
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Что будет делать Филат в тюрьме закрытого типа, куда его переведут

В конце февраля коллегия ВСП рассмотрела протесты портив решения Апелляционной палаты. Сторона обвинения и сторона адвокатов не согласны с вердиктом этого органа, постановившего оставить в силе обвинительный приговор, вынесенный первой инстанцией. Прокуроры требовали ужесточить наказание и увеличить срок заключения до 19 лет тюрьмы, а адвокаты бывшего премьера настаивали на невиновности клиента.

В тексте решения, опубликованного тогда на сайте ВСП, сказано, что протесты признаны необоснованными и недопустимыми. В инстанции подчеркнули, что мотивационная часть решения будет представлена 23 марта 2017 года. Однако в Высшей судебной палате перенесли этот срок на 6 апреля.

Влад Филат
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Имущество Филата продадут "с молотка"

Экс-премьера обвинили в "пассивной коррупции" и "извлечении выгоды из влияния" в деле о банковских нарушениях. Часть материалов с выдвинутыми обвинениями следствие передало в судебную инстанцию 22 декабря 2015 года. Процесс против Филата начался 5 января, а 27 июня его приговорили к девяти годам заключения в пенитенциаре закрытого типа. Коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева на заседании 11 ноября не изменила срок заключения. Сторона обвинения ранее требовала приговорить Филата к 19 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на освобождении своего клиента. После этого, 15 декабря 2016 года Филата исключили из списка депутатов молдавского парламента.

Филат должен будет отбывать наказание в тюрьме Липкан. Пенитенциар №2 расположен на севере Молдовы недалеко от границы с Румынией. Филат будет находиться в закрытом секторе, где заключенные содержатся исключительно в камерах. За сутки им разрешено выходить на территорию пенитенциара лишь на два часа.

Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры РМ Виорел Морарь заявлял Sputnik, что Филат проходит подозреваемым и по другим статьям обвинения.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Тема:
Суд над Филатом: подробности (48)

По теме

В какой тюрьме находится осужденный экс-премьер Молдовы Филат
Судьи объяснили приговор Филата
Теги:
мотивационная часть, приговор, Высшая судебная палата, Владимир Филат, Молдова
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Весна
Весна шагает по планете: захватывающие фото из различных городов мира
Как Молдова и Украина будут вместе контролировать границу
Как Молдова и Украина будут осуществлять совместный контроль на границе
Похудение
Как быстро похудеть - эффективные способы борьбы с лишним весом

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.