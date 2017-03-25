У Киртоакэ новая любовь, он подарил ей новый BMW и свозил в Милан

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ подарил своей возлюбленной на 8 Марта автомобиль BMW новейшей модели, сообщил известный блогер Еуджен Лукьянюк.

По его данным, машина стоит около 52 тысяч евро, а после ввоза в Молдову — минимум 60 тысяч евро.

"После вручение подарка мэр отвез ее в Милан. Вот почему он, по данным источников в мэрии Кишинева, ушел в отпуск. Молодец тот, кто развлекает любимую за деньги кишиневцев", — написал Лукьянюк в своем блоге.

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