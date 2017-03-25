Молдова в субботу на час погрузится во тьму

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Молдова в субботу присоединится к всемирной акции Час Земли. Министерство окружающей среды республики призвало все госструктуры, предпринимателей и население принять участие в этом мероприятии и погасить свет и отключить все электроприборы в период с 20.30 до 21.30.

"Участие в этом мероприятии стало традицией в Молдове. Это делается для того, чтобы привлечь внимание к необходимости снизить негативное влияние человека на окружающую среду", — говорится в сообщении министерства.

В честь этой акции в сквере Технического университета Молдовы на Рышкановке пройдет концерт. Он начнется в 19.00 с выступления университетского оркестра. Спустя полчаса на сцену выйдет Виорел Бурлаку, а затем фольклорную программу представят ансамбль "Plăieșii" и Николае Грибинча. В 20.30, когда стартует сама акция, зрители увидят огненное шоу от коллектива "Impyro", затем а капелла споет "Crescendo Band", выступит президентский оркестр министерства обороны, а в 21.10 на сцену выйдет Нику Цэрнэ, который споет под гитару до зажжения огней.

Акция Час Земли, проведенная впервые 31 марта 2007 года в австралийском Сиднее как символ заботы человека об окружающей среде, со временем переросла в международную кампанию, в которой может принять участие любой человек. Ежегодно порядка трети населения планеты присоединяется к этому мероприятию. Молдова впервые присоединилась к акции в 2009 году.

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