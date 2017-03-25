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Перевод часов на летнее время

Как правильно переходить на летнее время

© Sputnik/ Константин Чалабов
Общество
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Чтобы после выходных не опоздать на работу или учебу, нужно не забыть этой ночью перевести стрелки часов на час вперед

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. В ночь с субботы на воскресенье Молдова перейдет на летнее время. Этот переход осуществляется в последнее воскресенье марта по предложению Европейской экономической комиссии ООН и стран, входящих в европейское сообщество.

В этом году переход на летнее время выпал на ночь с 25 на 26 марта. Стрелки часов переводятся на один час вперед ровно в 02:00. Премьер-министр РМ Павел Филип в субботу напомнил госструктурам о необходимости перехода на летнее время. 

Радио Sputnik Молдова
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Как уточнили в правительстве страны, "стрелки часов переведут для того, чтобы оптимально использовать световой день, снизив при этом долю искусственного освещения".

Летнее время действует в Молдове до последнего воскресенья октября, когда совершается переход на зимнее время. В 2017 году это произойдет 29 октября.

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов осуществили в Великобритании в 1908 году. В Соединенных Штатах Америки переход на "летнее" и "зимнее" время применяется с 1918 года. В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 странах из 192 государств мира. Молдова впервые начала применять такую практику в 1979 году.

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Теги:
часы, переход, летнее время, Павел Филип, Молдова
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