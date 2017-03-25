Полиция Молдовы нашла способ борьбы с самоубийствами

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Более девяти тысяч сотрудников полиции Молдовы с 11 по 23 марта участвовали в мероприятиях по предотвращению случаев самоубийств в стране, сообщили в субботу в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ.

"Полицейские проверили зоны повышенного риска, проинспектированы около 6,6 тысячи жилых домов, свыше 2,4 тысячи многоэтажных строений, недостроенных зданий, проверены около 500 интернет-кафе и более тысячи студенческих общежитий", — говорится в сообщении полиции.

В этих мероприятиях задействовали свыше тысячи мобильных групп.

"Полиция продолжает проводить действия по предотвращению случаев суицида", — заключили в Генинспекторате.

Ранее глава правительства Молдовы Павел Филип также заявлял, что эта острая социальная тема находится на контроле правительства. Он отметил, что проблеме появления в сети "групп смерти" уделяется повышенное внимание как со стороны общества, так и со стороны властей.

До этого Генеральный инспекторат полиции Молдовы предупредил население республики, что в социальных сетях появилась опасная игра, которая провоцирует суициды среди несовершеннолетних. Правоохранительные органы выпустили специальный видеоролик, который обращает внимание родителей на риски, связанные с использованием детьми сети интернет.

Чтобы предотвратить трагический конец полиция советует:



следить за web-страницами и профилями в социальных сетях, которые посещают несовершеннолетние, а если замечаете что-то подозрительное — срочно обращайтесь в полицию;

объясните открыто детям все "за" и "против" использования интернета (web-страниц, соцсетей);

попробуйте побольше узнать о виртуальных друзьях своего ребенка;

объясните детям, что не все, что они видят и читают в интернете, — правда.

Ранее в прессе появилась информация о том, что "игры", которые провоцируют суицид среди подростков, всколыхнули некоторые страны. В своеобразную виртуальную секту вступают десятки несовершеннолетних. По информации российских силовиков, игра "Синий кит" заключается в заданиях, последним из которых становится самоубийство. Пытаясь уберечь детей от гибели, власти Кыргызстана, к примеру, открыли "горячую линию" по вопросам "игр" в соцсетях.

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