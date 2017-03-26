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Проституция в Кишиневе: продай себя и поживи еще немного

© AFP/ VALERY HACHE
Общество
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Проституция в Молдове - промысел, увы, распространенный, а в последнее время и намного более разноплановый, чем раньше

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik, Максим Мифтахов. Говорят, в прежние времена представительниц "древнейшей профессии", в том числе и эскорт-услуг, было не так просто найти. Тогда действовала специальная сеть "оповещений", завязанная на гостиницы, злачные места и отдельные городские районы.

Работницы интимных услуг
AP Photo/Boris Grdanoski
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Теперь, в век информационных технологий и интернета, много изменилось, и наравне с прежними схемами через интернет растет спрос заказов на "девушек, не знающих любви", как их называл знаменитый Паустовский. Как в полиции борются с этими априори незаконными объявлениями?

Разрешить нельзя, блокировать

На одном из популярнейших интернет-порталов для размещения объявлений в Молдове представлен широкий спектр предложений типа "Молодая девушка познакомится с парнем для встреч". Казалось бы, что здесь такого? Мы решили провести эксперимент и позвонили по телефону, который был указан в одном из объявлений.

Boudoir
© Flickr/ Robynlou Kavanagh
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Ответила на звонок молодая девушка. Она назвала свой возраст, цвет волос, а также цену за услуги — 500 лей в час. Мы позвонили по другому номеру, размещенному уже в другом объявлении, но на том же сайте. Здесь такса была уже 1000 лей в час. Что ж, каждый волен оценивать себя и свои способности, как пожелает…

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Юрист интернет-портала, о котором идет речь, в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова заявил, что ему известно о наличии на сайте объявлений подобного рода.

"Но мы их стараемся блокировать. Также у нас есть своего рода "проверка", которую пользователь должен пройти, чтобы зарегистрироваться на сайте. Там надо указать раздел, цели объявления, и свой номер телефона", — сообщил собеседник.

Он добавил, что на этом сайте запрещено распространение порнографических фотографий и видеозаписей.

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© Photo: libertatea.ro
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"Если все-таки объявление с подобным содержанием появляется, то оно немедленно блокируется администрацией ресурса", — сказал юрист.

Сваха свахе рознь

Открываем другой сайт, который, как и предыдущий портал, специализируется на размещении объявлений. История повторяется. Только здесь "жрицы любви" предоставляют свои услуги не в Кишиневе, а в Тирасполе.

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Также на сайте появляются объявления с номерами телефонов так называемых "свах". Мы позвонили по телефону, и в результате беседы узнали, что "сваха" эта сводит людей не на всю жизнь, как обычно в таких случаях происходит, а на час, два и больше, если клиент захочет продлить "сеанс".

Архивное фото девушек
© AFP/ VALERY HACHE
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Визит к такой свахе действительно напоминает приход в брачное агентство. Обстановка, в которой принимает "специалист", похожа на классическую офисную. Клиент же может полистать каталог с кандидатками на "ночь любви", чтобы выбрать подходящую.

Услуги такой "свахи" стоят примерно 100 леев в час. Дополнительно оплачивается и работа "кандидатки в жены" — 700-800 леев в час. После того, как клиент определился с выбором девушки, водитель отвозит его на квартиру для встреч.

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Мы пытались дозвониться до администратора ресурса, на котором размещены подобные объявления, но по номеру, который указан на сайте в разделе "обратная связь", никто не отвечал в течение недели.

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Меры полиции

По словам начальника Центра по борьбе с торговлей людьми Лилиана Левандовского, только с начала 2017 года было заведено около 15 уголовных дел по статье "сутенерство" Уголовного кодекса Молдовы. За такие преступления можно сесть в тюрьму на шесть лет.

"У нас есть дежурная часть, которая работает круглосуточно, и куда граждане могут сообщать о случаях незаконной эксплуатации и торговли людьми. Мы работаем с обращениями граждан, "мониторим" сайты и проводим рейды в отелях и барах", — рассказал Левандовский.

Нелегкая судьба

Нам удалось поговорить с одной из представительниц жриц любви. Ей 28 лет, живет в Кишиневе.

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"Три года назад моего мужа посадили в тюрьму за убийство — он в состоянии алкогольного опьянения убил человека. Я в тот момент была беременна. О приговоре узнала из телефонного разговора, идя по улице. Упала без сознания, произошел выкидыш. Врачи вынесли вердикт — бесплодие. После этого пошла в проститутки. Не могу точно сказать, что именно мной двигало в тот момент, отчаяние или желание заработать легкие деньги. Наверное, и то и другое", — рассказала собеседница.

Ее "коллега по работе" начала оказывать услуги интимного характера из-за матери-пенсионерки — она инвалид и нуждается в дорогостоящих лекарствах.

"У меня есть любимый человек, который, естественно, ничего не знает про то, чем я занимаюсь. Каждое утро уезжаю на "работу", вечером, как ни в чем не бывало, возвращаюсь домой. Я по образованию медсестра. Сейчас хочу сделать румынский паспорт, чтобы уехать на работу в Европу и работать по специальности", — рассказала женщина.

Мнение специалиста

По словам психолога Елены Капроновой, существует ряд факторов, которые повлияли на выбор некоторых женщин и девушек заниматься проституцией.

"Во-первых, это может быть недостаток внимания в детстве, со стороны семьи. Ребенок был обделен лаской, любовью, заботой родителей. Это может произойти и вследствие физического или психологического насилия. Другими словами, те, кто занимается "древнейшей профессией", в большинстве случаев получили травму психологического характера еще в раннем возрасте", — прокомментировала ситуацию Капронова.

А пока мы рассуждаем об этой проблеме, сотни жительниц Молдовы продолжают продавать любовь за гроши, чтобы свести концы с концами, помочь близким и как-то излечить психологическую травму детства. Может ли в морально здоровом обществе происходить нечто подобное?

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Те, кого эта проблема затронула, могут поделиться со Sputnik своими мыслями, советами, как оздоровить наше общество.

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Теги:
эскорт, женщины, проституция, Молдова, Кишинев
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