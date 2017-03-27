Топ самых сексуальных бикини Ксении Дели

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Самая известная молдавская модель Ксения Дели, которая в прошлом году вышла замуж за египетского миллионера, регулярно делится в соцсети Instagram своими довольно пикантными фотографиями. Практически все снимки дивы производят фурор среди подписчиков. И ей есть, чем гордиться, — шикарная фигура позволяет ей гордо носить статус одной из самых сексуальных моделей.
Sputnik собрал подборку самых сексуальных и откровенных образов красотки.
На одном из недавних фото Дели позирует в бежевом бикини. Всего за несколько часов этот снимок собрал десятки тысяч лайков. Модель сообщила об открытии сезона купальников.
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