Топ самых сексуальных бикини Ксении Дели

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Самая известная молдавская модель Ксения Дели, которая в прошлом году вышла замуж за египетского миллионера, регулярно делится в соцсети Instagram своими довольно пикантными фотографиями. Практически все снимки дивы производят фурор среди подписчиков. И ей есть, чем гордиться, — шикарная фигура позволяет ей гордо носить статус одной из самых сексуальных моделей.

Sputnik собрал подборку самых сексуальных и откровенных образов красотки.

На одном из недавних фото Дели позирует в бежевом бикини. Всего за несколько часов этот снимок собрал десятки тысяч лайков. Модель сообщила об открытии сезона купальников.

The Swimsuit season has started 👙😜 Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Мар 24 2017 в 6:31 PDT

Ксения Дели — любительница экстравагантных нарядов. В ее арсенале есть и весьма откровенные купальники, которые подчеркивают формы модели.

Another beautiful shot by @gavinbondphotography for @worldswimsuit 2016 👙👙👙 Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Ноя 3 2016 в 2:12 PDT

#gayaislandresort #boat #swimsuit #summer #hot Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Июн 25 2016 в 4:46 PDT

🎨☀️🎨☀️🎨☀️ Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Авг 2 2016 в 4:29 PDT

@worldswimsuit 👙🌸 #gayaislandresort #pool#summer #body #hot #worldswimsuit #bikini Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Июн 27 2016 в 2:54 PDT @veraalohno хватит гулять по SPA.давай к нам, на солнышко👯👯👯 @ineska8la Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Дек 31 2015 в 3:55 PST В гардеробе модницы есть и совершено скромные купальники. К примеру, эти закрытые боди. Однако выглядит в них она не менее обворожительной.

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