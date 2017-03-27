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Молдавская модель Ксения Дели

Топ самых сексуальных бикини Ксении Дели

© Photo: Facebook / "Xenia deli"
Общество
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Тема:
Самые красивые девушки (30)
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Молдавская модель Ксения Дели регулярно публикует пикантные фотографии в социальных сетях - Sputnik собрал подборку самых ярких фото красавицы

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Самая известная молдавская модель Ксения Дели, которая в прошлом году вышла замуж за египетского миллионера, регулярно делится в соцсети Instagram своими довольно пикантными фотографиями. Практически все снимки дивы производят фурор среди подписчиков. И ей есть, чем гордиться, — шикарная фигура позволяет ей гордо носить статус одной из самых сексуальных моделей.

Sputnik собрал подборку самых сексуальных и откровенных образов красотки.

На одном из недавних фото Дели позирует в бежевом бикини. Всего за несколько часов этот снимок собрал десятки тысяч лайков. Модель сообщила об открытии сезона купальников.

The Swimsuit season has started 👙😜

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Мар 24 2017 в 6:31 PDT

Ксения Дели — любительница экстравагантных нарядов. В ее арсенале есть и весьма откровенные купальники, которые подчеркивают формы модели.

Another beautiful shot by @gavinbondphotography for @worldswimsuit 2016 👙👙👙

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Ноя 3 2016 в 2:12 PDT

#gayaislandresort #boat #swimsuit #summer #hot

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Июн 25 2016 в 4:46 PDT

One of my favorite piece!!!😍😍😍 @hollyparkerphoto @plumeriaswimwear @sagemakeup

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Окт 18 2015 в 1:37 PDT

Молдавская модель очень любит яркие купальники.

🎨☀️🎨☀️🎨☀️

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Авг 2 2016 в 4:29 PDT

@worldswimsuit 👙🌸 #gayaislandresort #pool#summer #body #hot #worldswimsuit #bikini

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Июн 27 2016 в 2:54 PDT

@veraalohno хватит гулять по SPA.давай к нам, на солнышко👯👯👯 @ineska8la

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Дек 31 2015 в 3:55 PST

В гардеробе модницы есть и совершено скромные купальники. К примеру, эти закрытые боди. Однако выглядит в них она не менее обворожительной. 

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Тема:
Самые красивые девушки (30)

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Теги:
купальники, бикини, Ксения Дели, Молдова
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