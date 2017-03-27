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Примар Кишинева Дорин Киртоакэ

Сделан первый шаг для отставки мэра Кишинева Дорина Киртоакэ

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Общество
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Социалисты сделали первый шаг для проведения референдума по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева, который он занимает уже третий срок подряд

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Представители фракции Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева подали в понедельник в суд запрос о регистрации инициативной группы по организации референдума для отставки мэра (примара) молдавской столицы Дорина Киртоакэ, заявил журналистам глава фракции Ион Чебан.

"Сегодня в судебную инстанцию подан запрос о регистрации инициативной группы по отзыву примара Кишинева Дорина Киртоакэ с занимаемой им должности. Как и говорил, мы достаточно подготовлены. Юридическая группа собрала необходимые документы. Тысячи страниц, в которых указаны причины и аргументы, чтобы этот референдум состоялся", — сказал Чебан.

По его мнению, уже "до конца этого года в Кишиневе будут объявлены выборы и граждане смогут избрать мэра, исходя из своих ожиданий".

Протест у мэрии Кишинева. Архивное фото
© Sputnik/ Miroslav Rotari
Тысяча и одна причина уйти Киртоакэ с поста примара Кишинева

В представленных в судебную инстанцию документах, как отметил Чебан, отражено множество нарушений, выявленных специалистами Счетной палаты и Антикоррупционного центра, в деятельности мэрии Кишинева и ее подразделений.

"Самый главный аргумент — это состояние Кишинева… Во главу угла надо ставить закон. Если так произойдет, то до конца этого года примар покинет этот пост. Уверен, что граждане проголосуют "за", — сказал Чебан.

Примэрия Кишинева, соцсети... Это не монтаж!
© Photo: Facebook / Moldova Adevărată / Настоящая Молдова
Примэрия Кишинева, соцсети... Это не монтаж!

Он также отметил, что в случае отклонения запросов социалистов они обратятся в Европейский суд по правам человека.

"Нами уже подготовлено и обращение в ЕСПЧ", — сказал Чебан, добавив, что в случае положительного решения суда, сбор подписей в поддержку референдума по отставке Киртоакэ начнется уже в мае этого года.

Киртоакэ — ставленник Либеральной партии и племянник главного либерала страны — русофоба Михая Гимпу, который ратует за объединение Молдовы и Румынии. Киртоакэ занимает пост примара Кишинева уже третий срок подряд.

Рекламный щит с изображением примара Кишинева Дорина Киртоакэ в центре столицы
© Photo: Facebook / imiplace.md
Выжить в "джунглях" города: Киртоакэ - в разъездах, Кишинев – в мусоре

Его мандат заканчивается лишь в 2019 году. За время "работы" на посту примара Кишинева Киртоакэ удалось довести столицу до упадка. Среди "достижений" либерала — разбитые дороги и перерытые тротуары, нерегламентированные стоянки автомобилей, пробки, постоянно меняющиеся маршруты общественного транспорта, рекламные щиты, уродующие город, прогнившие канализационные трубы, запущенные и намеренно разрушаемые исторические строения. И этот список можно продолжать долго.

На референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку должно быть не меньше числа голосов за избрание градоначальника. На всеобщих местных выборах в 2015 году за Дорина Киртоакэ проголосовали 163 тысячи 570 жителей муниципия, на референдуме за его отставку с этого поста должны высказаться как минимум столько же человек.

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Теги:
инициативная группа, референдум, отставка, Ион Чебан, Дорин Киртоакэ, Молдова, Кишинев
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