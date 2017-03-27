Рост штрафов в Молдове не сократил число аварий

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Рост штрафов для водителей в Молдове с марта не повлиял на количество аварий, заявил в понедельник в ходе заседания муниципальных службы замглавы Инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушук.

"Если провести сравнение, то с момента, когда были увеличены штрафы, практически не произошло изменений. Зарегистрировано почти то же самое количество аварий. На прошлой неделе их число стало даже выше предыдущих показателей. Штрафы подняли, а по числу ДТП изменений нет", — сказал Мушук.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco Пьяный водитель из Кишинева заплатит штраф в 11 средних зарплат

В то же время вице-примар столицы Нистор Грозаву считает, что "ошибочно было рассчитывать, что увеличение штрафов приведет к незамедлительным изменениям".

"Возможно, со временем, изменения произойдут, но это маловероятно. Нужны наши технические, организаторские меры по информированию и убеждению. Только тогда сможем найти хорошие решения проблемы", — сказал Грозаву.

С начала года в муниципии Кишинев зарегистрированы 263 аварии, в которых погибли 8 человек и 312 получили травмы. Лишь на минувшей неделе в столице произошли около трех десятков серьезных ДТП. В нескольких случаях зарегистрирован смертельный исход аварий.

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