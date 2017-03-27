Это не шутки: с апреля вступает в силу указ министра-либерала Мунтяну

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Служба рыбоохраны Государственной экологической инспекции объявила, что, начиная с 1 апреля, вступает в силу запрет на спортивную и любительскую ловлю всех видов рыб (за исключением ряда категорий сельди в нижнем течении реки Днестр).

В частности, запрещена ловля ракообразных, моллюсков (мидий, улиток) и других водных организмов. Согласно указу министра окружающей среды Валериу Мунятну, до 9 июня запрещена ловля рыбы на реке Днестр на участке от села Наславча до населенного пункта Каменка и на участке от Дубоссарской ГЭС до села Паланка. Кроме того запрет распространяется на реки Чорна, Рэут, Икел, Бык, Ботна и т.д.

А до 30 мая включительно запрещена рыбалка в озере Кагул и на некоторых участках реки Прут.

Указ Мунятну не распространяется на частные озера, водоемы, находящиеся под администрацией местной публичной власти, и озера в парках.

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