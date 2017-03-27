Тубдиспансер в Рыбнице открыл двери - в чем уникальность для Молдовы

ТИРАСПОЛЬ, 27 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Новый противотуберкулезный диспансер в Рыбнице открыл двери для пациентов. Медучреждение построено "с нуля" и оснащено по российской гуманитарной программе, реализуемой в Приднестровье АНО (Автономной некоммерческой организацией) "Евразийская интеграция".

"Мы думали, что поначалу никто не придет, поскольку диспансер находится на окраине города. Но с первого же дня люди шли потоком, по 30-50 человек в день", — рассказала корреспонденту Sputnik заведующая рыбницкого противотуберкулезного диспансера Наталья Антонюк.

Условия, которые предоставлены в новом противотуберкулезном диспансере, по словам заведующей, впечатлили не только пациентов, но и самих сотрудников.

Матвеев Дмитрий С туберкулезом в Приднестровье борются своими методами

"Единственная защита для нас в старом здании было проветривание, а окна — поломанные, разбитые. Здесь же все условия — вытяжка, вентиляция, бактерицидные лампы во всех кабинетах, отопление, вода горячая, душевые. И кашлевая кабина, где проводится забор мокроты и должен находиться только один человек — пациент, оказывается, единственная в своем роде, даже в Кишиневе подобной нет", — пояснила Наталья Антонюк.

В здании рыбницкого диспансера располагаются кабинеты врачей и узких специалистов — гинекологический и офтальмологический, процедурные и технические помещения — рентген и флюорографический аппарат, биохимическая и клиническая лаборатории, центр микроскопии. Весь перечень предназначенного для этого медучреждения оборудования содержит около 730 единиц на сумму почти 32 млн. российских рублей.

По словам пресс-секретаря приднестровского представительства АНО Дмитрия Матвеева, среди специализированной медтехники — новейший биохимический автоматический анализатор.

"Он позволяет проводить до 200 исследований в час, чем существенно экономит время, обеспечивает безопасность обслуживающего персонала. Также установлен аппарат УЗИ эксперт-класса. Он не просто дает качественное изображение, но и позволяется его запомнить, записать на отдельный носитель и распечатать", — отметил он.

© Sputnik/ Igor Zarembo Туберкулез в Молдове отступает

Рыбницкий противотуберкулезный диспансер — девятый по счету объект, который был сдан в эксплуатацию АНО "Евразийская интеграция". Ранее российской некоммерческой организацией было реализовано строительство пяти новых детсадов в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и в селе Суклея, а также средней школы в селе Ташлык, нового здания медицинского факультета Приднестровского государственного университета (ПГУ).

Кроме того, Приднестровью были переданы восемь автомобилей "скорой помощи", четыре троллейбуса и построен бетонный завод в Тирасполе, отремонтированы и оснащены компьютерной и оргтехникой 20 ресурсных центров ПГУ.

На стадии реализации еще четыре проекта — корпус химиотерапии в Тирасполе, педиатрический стационар ЦМиР в Тирасполе, туберкулезная больница в Бендерах и средняя школа в Рыбнице.

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