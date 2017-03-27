Как мэрия Кишинева изуродовала столицу

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Ремонтная стратегия мэра Кишинева Дорина Киртоакэ под неофициальным названием "Весь город в ямах" набирает обороты. Некогда Белый город Кишинев выглядит ни то как после бомбежки, ни то как разрытое черными копателями поле. Не успевают в Кишиневе залатать ямы в одной части города, как появляются новые траншеи. В понедельник столичных жителей шокировали новые "окопы", которые вспахали территорию прямо у здания администрации города.

© Photo: Facebook / Ilian Casu Бульвар Штефна чел Маре у здания театра им. М Эминеску

Все идет по плану

Корреспондент Sputnik обратился в мэрию Кишинева, чтобы узнать, почему столица (!) Молдовы выглядит, как после бомбежки.

"Это по всему городу вообще", — пояснил пресс-секретарь мэрии Вадим Брынзанюк.

Он рассказал, что новые ямы у здания мэрии имеют отношение к "реконструкции бульвара Штефана чел Маре". "На этом сегменте ведутся работы, связанные с электричеством", — сказал Брынзанюк.

Ранее Киртоакэ говорил о том, что ремонт бульваров Штефана чел Маре, Негруцци и улицы Александри завершится летом текущего года. Позже он объявил, несмотря на незавершенные эти три проекта, о начале реконструкции улиц Александру чел Бун, Тигина и 31 августа. Подрядчика градоначальник, как сообщают местные СМИ, пока менять не намерен: ремонт и далее будет осуществлять румынская фирма "Delta ACM — 93" ООО, которая отвечает за реконструкцию и текущий ремонт главных артерий города.

К слову, еще в 2015 году Национальная комиссия по неподкупности решила проверить Киртоакэ по поводу того, что у него были личные интересы в том, чтобы румынская компания "Delta ACM — 93" ООО выиграла конкурс по ремонту указанных выше улиц. Эта же компания занималась ремонтом улицы Алеку Руссо. Позже по результатам экспертизы, проведенной Государственной инспекцией строительства, было объявлено, что эти работы не соответствуют нормам — не были соблюдены сроки ремонта т.д. Две болгарские компании, которые также участвовали в этом тендере, предложили за проведение ремонтных работ на этом объекте цены значительно ниже, чем у "Delta ACM — 93", запросившей за свои услуги около 12 миллионов евро.

Кишинев стал городом-мемом

Неумелый ремонт в Кишиневе породил в сети множество мемов о том, как выглядит столица республики. Да, Кишинев уже не тот "Белый город", каким был несколько десятилетий назад. Теперь, кажется, он окончательно превратился в придаток Колоницы — малой родины Киртоакэ.

Муниципальный советник и глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ в беседе с корреспондентом Sputnik высказал свою точку зрения о том, как проходит реставрация центральных артерий столицы.

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"Бульвары Штефана чел Маре и Негруцци, а также улица Александри должны были сдать в ноябре 2015 года. Сейчас уже 2017-ый, а ремонт все еще продолжается. То, что происходит в столице, конечно, показывает, что эти проекты администрируются плохо и нетранспорентно", — сказал эксперт.

Деньги уходят на хаос в Кишиневе

При всем беспорядке, который можно наблюдать в столице, стоит отметить, что мэрия исправно выписывает деньги на такой вот ремонт. О каких суммах идет речь точно — вопрос, который остается открытым.

По словам Штефэницэ, недоступна информация о том, сколько денег вложено в ремонт этих трех улиц. Также неясно, сколько еще осталось времени до сдачи объектов.

"Одно можно сказать с уверенностью — все делается хаотично. Мое мнение таково: управления мэрии должны более серьезно подойти к осуществлению этих проектов. В конце концов горожане должны знать, на что уходят средства", — заметил собеседник.

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По мнению эксперта, необходимо провести строгий и независимый аудит по финансовому вопросу и тому, как расходуются эти деньги. Он также обратил внимание и на вопросы безопасности.

"Мы видим, что работы ведутся без того, чтобы огородить тот сектор, где проходит ремонт", — добавил Штефэницэ.

Он отметил, что "в дальнейшем хотелось бы, чтобы ремонт столичных улиц проходил не так, как на бульварах Штефана чел Маре и Негруцци, а также на улице Александри". По его словам, столичной администрации надо все учесть и уже не наступать на те же грабли.

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