Синоптики предупредили об очередной угрозе

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы во вторник объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.

Подобное предупреждение действовало и накануне во второй половине дня.

"Сегодня в середине дня ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении ведомства.

По данным синоптиков, в это время возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций, облом веток деревьев, а также падение старых и сухих деревьев. Из-за сильных порывов ветра не исключен частичный снос крыш зданий.

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В этой ситуации специалисты рекомендуют стараться не проходить вблизи деревьев, избегать парковки автомобилей вблизи деревьев, обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю, а также не использовать открытый огонь.

В связи с такими погодными условиями Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций настоятельно не рекомендует поджигать сухую растительность, так как огонь очень быстро распространится на большие территории. С пожарами сухой растительности специалистам приходится бороться по нескольку часов. Лишь в выходные, согласно данным СГЗЧС, в стране зарегистрированы свыше 40 подобных возгораний, в результате которых уничтожены 280 гектаров полей.

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