Безразличие Минпросвета Молдовы выгнало учителей на протесты

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Преподаватели школ и университетов Молдовы при поддержке профильных профсоюзов провели во вторник очередную акцию протеста с требованием увеличить зарплату дидактических кадров. Протестующие собрались перед зданием правительства страны.

За последнее время это уже третий митинг, организованный педагогами. В минувшую пятницу они пикетировали здание кабмина, а днем ранее педагоги протестовали перед зданием парламента.

Работники сферы образования остались недовольны тем, что власти повысили им зарплату лишь на 10%. В результате профсоюзы прекратили переговоры с представителями правительства, сообщив о том, что в стране пройдут акции протеста. Среди требований протестовавших — снижение дидактической нормы для молодых специалистов до 75% на первые три года, но с сохранением прежнего оклада, а также — повышение стипендий на 20%, повышение на 50% должностного оклада педагогических и научно-педагогических работников.

Также преподаватели настаивают на уравнивании ставки для I разряда оплаты труда Единой тарифной сетки с прожиточным минимумом. Педагоги Молдовы хотят и увеличения до 50 тысяч леев единовременных пособий молодым специалистам при трудоустройстве в случае преподавания в колледжах и профшколах и до 70 тысяч леев, если речь идет о вузовских преподавателях. Преподаватели ждут от властей и ежегодного перерасчета пенсий для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.

Ранее замглавы Национальной конфедерации профсоюзов Серджиу Саинчук заявлял, что требования педагогов обоснованы. По его мнению, "труд преподавателей на данный момент не оценивается по заслугам". Профсоюзы настаивают на росте зарплат дидактических кадров до 4,5 тысячи леев.

Федерация профсоюзов работников образования и науки насчитывает 115 тысяч человек.

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