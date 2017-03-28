Система оплаты труда педагогов может измениться

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Министерство просвещения готово возобновить переговоры по вопросу повышения зарплат и введения других преференций для педагогов, заявила министр просвещения Корина Фусу, комментируя протесты преподавателей в Кишиневе.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Безразличие Минпросвета Молдовы выгнало учителей на протесты

По словам Фусу, которую цитирует пресс-служба Национальной конфедерации профсоюзов, Минпросвещения пребывает в состоянии дискуссий с Минфином и Минтруда, соцзащиты и семьи.

"Вместе мы попробует выработать новую формулу повышения зарплат педагогам", — сказала Фусу.

Напомним, что работники сферы образования остались недовольны тем, что власти повысили им зарплату лишь на 10%. В результате профсоюзы прекратили переговоры с представителями правительства, сообщив о том, что в стране пройдут акции протеста.

Среди требований — снижение дидактической нормы для молодых специалистов до 75% на первые три года, но с сохранением прежнего оклада, а также — повышение стипендий на 20%, повышение на 50% должностного оклада педагогических и научно-педагогических работников.

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