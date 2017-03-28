Троллейбус-раритет снова ездит по улицам Кишинева

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Корреспондент Sputnik успел запечатлеть и выложить в соцсети раритетный троллейбус, перевозивший пассажиров по Кишиневу еще в советское время.



Речь идет о троллейбусе модели МТБ-82. На видеозаписи показано, как он направляется в центр города, следуя по улице Богдан Воевод.

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В Кишиневе троллейбус МТБ-82 ходит с первого же года выпуска этой серии — 1949 года. Первый его маршрут пролегал по проспекту Ленина (сейчас — проспект Штефан чел Маре).

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МТБ-82 ездил по Кишиневу с 1949 по 1970 год и имеет вместительность 33 сидения. Теперь, вот уже несколько лет, эта модель курсирует по Кишиневу в некоторые дни, в том числе и в праздники. Правда, пассажиров не берет. Он — один из шести старых троллейбусов, находящихся на балансе Кишиневского управления электротранспорта.

МТБ-82 — советский троллейбус, серийно производившийся с 1946 по 1961 год в подмосковном Тушино, а затем в городе Энгельсе Саратовской области. Названием машины является аббревиатура от "московский" и буквосочетания ТБ, которое являлось в то время традиционным обозначением троллейбуса.

Полное число выпущенных МТБ-82 превышает пять тысяч машин. Это позволило МТБ-82 занять доминирующее положение среди моделей троллейбусов, работавших в СССР 1950-х годов. Основная масса троллейбусов этого типа была списана в конце 1960-х — начале 1970-х годов.

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Последние МТБ-82 были отставлены от работы с пассажирами в конце 1983 года в Кутаиси. Несколько сохранившихся МТБ-82 в различных городах СНГ по состоянию на 2015 год являются музейными машинами.

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