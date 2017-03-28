Миграционная амнистия: кто попадет под послабления для въезда в Россию

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik, Дарья Чернега. Запрет на въезд в Российскую Федерацию действует в отношении 50 тысяч граждан Молдовы, сообщил Sputnik представитель Центра правовой поддержки соотечественников в Республике Молдова Андрей Кыврыжик.

При этом, как отметил юрист, не все из них имеют шанс попасть под миграционную амнистию. Многое зависит от того, какие санкции были ранее применены к нарушителю миграционного законодательства РФ: временное ограничение, административное выдворение или депортация.

"Такие вещи надо четко разграничивать, так как многие думают, что амнистия, о которой договорились президенты двух стран, относится ко всем. Но в данном случае мы можем говорить только о тех, у кого были незначительные сроки нарушения миграционного режима, или незначительные нарушения по линии ГИБДД", — отметил Кыврыжик.

© Sputnik/ Алексей Филиппов Россия амнистировала молдавских мигрантов

Юрист пояснил, что амнистия коснется тех граждан Молдовы, по отношению к которым было применено временное ограничение на въезд в РФ, и только в определенных случаях. В частности, на снятие запрета могут рассчитывать граждане республики, совершившие два или более административных нарушения, а также те, кто незначительно превысил срок пребывания на территории России. Как рассказал Кыврыжик, таких граждан насчитывается порядка семнадцати с половиной тысяч. Помимо них есть другая категория трудовых мигрантов, которая также может рассчитывать на законодательные послабления.

Представитель Центра правовой поддержки соотечественников отметил, что порядка 250 тысяч граждан Молдовы на сегодняшний день — нарушители миграционного законодательства, но по отношению к ним так и не была применена мера временного ограничения на въезд. Эти люди годами проживают на территории Российской Федерации, не покидая ее пределов.

"В отношении них проще применить амнистию, то есть обнулить их счетчик пребывания. В их отношении действует следующая система — достаточно мигранту подойти в территориальный орган при миграционной службе МВД России, обратиться с заявлением и по этому заявлению мигранта легализуют на территории РФ", — заявил юрист.

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По его словам, есть люди, которые по два, три, а то и по девять лет находятся в РФ безвыездно. "Для них это — манна небесная, поскольку за такое серьезное правонарушение могло бы быть жесткое наказание", — добавил эксперт.

Он отметил, что граждане, въехавшие на территорию Российской федерации нелегально, на миграционную амнистию рассчитывать не смогут. В частности, существуют случаи, когда после запрета некоторые молдаване меняли фамилию или пересекали границу России через Белоруссию. Им, по словам юриста, ожидать послаблений не стоит. Наоборот, если такое правонарушение вскроется, нарушителю грозят крупные штрафы и исправительные работы до четырех лет. Миграционная амнистия не коснется также тех граждан, по отношению к которым были применены административное выдворение или депортация.

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