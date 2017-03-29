Школа инновационной журналистики в Молдове: пространство общения

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Молдова состоялась очередная полноформатная лекция "Школы инновационной журналистики".

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В качестве экспертов выступили генеральный директор информационного агентства Новости-Молдова Маргарита Цвик, доктор филологических наук Виктор Костецкий и доктор педагогических наук, доцент кафедры языков и коммуникаций Государственного педагогического университета Молдовы Ирина Цвик.

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Тема встречи — "Межкультурная коммуникация и ее роль".

Виктор Костецкий в своем выступлении коснулся вопросов, связанных с коммуникативным пространством современного русского языка.

"Коммуникативное пространство — это, в первую очередь, пространство текста. Во-первых, человеку необходимо много фоновых знаний в разных областях, чтобы воспринять письменный или устный текст даже на родном языке", — рассказал Костецкий.

По его словам, сегодня сместились многие нормы передачи информации в тексте. В качестве примеров ученый привел "проглатывание" слов дикторами телевидения, англизированные интонации в русской речи и т. д.

"Также нередки случаи, когда изначально отрицательная семантика слов и названий несет для целевой аудитории положительную окраску. Так, например, происходит в субкультуре рока", — сказала Костецкий.

Он добавил, что сегодня в журналистике наблюдается резкая поляризация профессионализма.

"Есть острые, неоднозначные темы, где журналисту нужны ум и такт, чтобы пройти, как говорится, между Сциллой и Харибдой. Если ни ума, ни такта у журналиста нет, то эти материалы получаются крайне неудачными", — объяснил Костецкий.

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