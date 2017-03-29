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Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся

В самом сердце Кишинева, как на войне: ямы, траншеи и техника

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Уже несколько дней как тротуары на бульваре Штефана чел Маре в Кишиневе остаются труднодоступными для пешеходов: пройти по ним практически невозможно из-за развернувшихся строительных работ

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Тротуары в центре Кишинева уже несколько дней непроходимы. Дискомфорт, вызванный ремонтными работами, похоже, затянется надолго.

Мэрия Кишинева объявила о возобновлении работ по реконструкции бульвара Штефана чел Маре. На данный момент выполняются работы по мощению тротуаров, монтажу бордюров и уличного освещения.

Бульвар Штефана чел Маре в центре Кишинева
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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В период 13-27 марта на отрезке улиц Чуфля и Армянская проделаны работы по укладке тротуарной плитки (4450 кв.м), а также тротуарных бордюров (800 м).

В настоящее время на участке между улицами Армянская и Пушкина продолжаются монтажные подземные работы для установки фонарей. К настоящему моменту заменен 221 столб для уличного освещения.

Следующий этап работ на бульваре Штефана чел Маре предполагает ремонт тротуаров и установку бордюров по обеим сторонам главной дорожной артерии столицы.

Ранее мэр Кишинева Дорин Киртоакэ говорил о том, что ремонт бульваров Штефана чел Маре, Негруцци и улицы Александри завершится летом текущего года. Позже он объявил, несмотря на незавершенные эти три проекта, о начале нового проекта —реконструкции улиц Александру чел Бун, Тигина и 31 августа.

  • Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Кишиневские руины - ремонт проспекта Штефан чел Маре сильно затянулся

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Теги:
бульвар Штефана чел Маре, ремонт, Молдова, Кишинев
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