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Перекресток в Кишиневе

Киртоакэ решил: где в Кишиневе изменится движение транспорта

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Семь кругов Киртоакэ: что придумал мэр молдавской столицы для борьбы с одной из острых проблем Кишинева - пробками

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. В Кишиневе появится еще один перекресток с круговым движением. Столичная мэрия объявила о начале работ по оборудованию такой развязки на пересечении улиц Заводская и Индустриальная. Работы будут выполнены управлением "Exdrupo".

Дорин Киртоакэ
© Sputnik/ Евгений Панасенко
Круги Киртоакэ, как известно, приведут в никуда

Как отметили в мэрии, данный перекресток находится в промышленной зоне города — это один из самых оживленных участков в Кишиневе. В столичной администрации считают, что организация кругового движения разгрузит эту зону и сможет предотвратить риски для дорожно-транспортных происшествий.

Ранее мэр Кишинева Дорин Киртоакэ неоднократно настаивал на том, чтобы в столице появилось семь перекрестков, где будет организовано круговое движение.

Позже было принято решение, согласно которому круги установят на перекрестках: Каля Орхеюлуй — Студенческая — Соколень, бульвар Штефана чел Маре — бульвар Негруцци — Чуфля, Заводская — Волунтарилор, Балканское шоссе — Ливиу Деляну, Балканское шоссе — Думбрава, Лунка Быкулуй — Заводская — Индустриальная, Тудор Владимиреску — Ион Крянгу и Ион Пеливан.

Заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару заявлял Sputnik, что круговое движение на перекрестках систему пробок в столице не решит, а, наоборот, может ее усугубить.

Перекресток с круговым движением на пересечении улиц Заводская и Индустриальная в Кишиневе
© Photo: мэрия Кишинева
Перекресток с круговым движением на пересечении улиц Заводская и Индустриальная в Кишиневе
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Теги:
круговое движение, Дорин Киртоакэ, Молдова, Кишинев
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