Свидетель по делу Шора: СМИ не так интерпретировали мои показания

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Свидетель по делу, в котором фигурирует мэр Оргеева Илан Шор, экс-член административного совета "Banca de Econimii" Иван Урсу заявил, что пресса неправильно интерпретировала его показания.

Журналист Sputnik обратился к Урсу с вопросом: во вторник после судебного заседания в прессе появились сообщения о том, что Вы сказали, что Шор просил вас подписывать документы по выдаче кредитов. Вы можете что-то добавить к этому?

"Не имею права давать комментарии по этому делу. Одно могу сказать, что пресса не совсем правильно интерпретировала мои показания, в соответствии с тем, что у них нет и не может быть деталей по делу", — сказал Урсу.

Во вторник в суде Кишинева допросили шестого свидетеля обвинения по делу, в котором фигурирует Шор.

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