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Заседание парламента. Фракция Либеральной партии Молдовы

Депутат-либерал: граждане Молдовы овцы

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Депутат от Либеральной партии Молдовы Ион Апостол назвал граждан республики овцами

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Генеральный секретарь Либеральной партии Молдовы, депутат парламента страны Ион Апостол назвал граждан республики овцами. По мнению законодателя, избранного этим народом, жители Молдовы — стадо.

Такое заявление либерал сделал в комментарии по поводу необходимости смены главы государства. Апостол, не колеблясь, дал оценку и президенту страны.

В своем посте в соцсети Facebook он написал: "Когда стадо начинает пробуждаться, баран заменяется".

Депутат от Либеральной партии запомнился фактологической ошибкой, которую он допустил во время выступления в парламенте. Апостол продемонстрировал свои познания в географии, а именно — в названии столиц европейских стран. В ходе дебатов по поводу даты 9 мая Апостол выступил с комментарием и заявил, что у граждан Молдовы "синдром Хельсинки". Его сразу поправил спикер парламента Андриан Канду, который сказал, что речь идет о "стокгольмском синдроме".

Все дети знают, что Стокгольм — это столица Швеции, а Хельсинки — Финляндии.

Стокгольмский синдром — термин, популярный в психологии, описывающий защитно-бессознательную травматическую связь, взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения и/или применения (или угрозы применения) насилия. Авторство термина "стокгольмский синдром" приписывают криминалисту Нильсу Бейероту, который ввел его во время анализа ситуации, возникшей в Стокгольме во время захвата заложников в августе 1973 года.

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Теги:
овцы, народ, депутат, Либеральная партия, Ион Апостол, Молдова
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