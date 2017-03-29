19:49 29 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
ДТП в Кишиневе

В Молдове полиция больше не хочет приезжать на место ДТП

© Sputnik/ Вадим Петраки
Общество
Получить короткую ссылку
13610

В МВД считают, что более эффективно было бы перенаправить полицейских на мониторинг дорожного движения и поддержание общественного порядка

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik, Дарья Чернега. МВД Молдовы считает, что полицейские тратят слишком много времени на то, чтобы констатировать мелкие ДТП, которые обходятся без человеческих жертв. По данным ведомства, таких аварий в стране ежегодно происходит порядка одиннадцати тысяч.

Чиновники предлагают водителям решать подобные споры самостоятельно, без вмешательства органов правопорядка. В частности, МВД ссылается на европейскую практику, а именно на так называемое взаимное признание, когда оба водителя, вовлеченные в дорожно-транспортное происшествие, заполняют специальный формуляр, а затем относят его в страховую компанию. Констатация факта аварии со стороны полиции в данном случае не требуется.

ДТП на перекрестке улиц с односторонним движением 31 августа 1989 года и Петру Молвилэ в Кишиневе
© Sputnik/ Miroslav Rotari
Рост штрафов в Молдове не сократил число аварий

Аналогичные изменения в молдавское законодательство предлагают ввести и в Молдове. МВД вынесло соответствующий проект закона на публичное обсуждение. Взаимное признание будет применяться только в том случае, если в аварию попало не более двух транспортных средств, и в ней нет пострадавших.

В специальном формуляре участники ДТП должны будут указать дату и место происшествия, данные о водителе, владельце автомобиля и о страховой компании, а также информацию об обстоятельствах происшествия. Правильно заполненный документ обяжет страховую компанию определить степень ущерба и виновника ДТП. Предложенное нововведение в определенной степени выгодно виновникам автомобильных столкновений — к ним не будут применяться штрафные пункты и накладываться штрафы. Самым суровым наказанием за мелкую аварию станет увеличение стоимости страховки на следующий год.

В МВД считают, что предложенные изменения позволят разгрузить полицейских и перенаправить их на другой фронт работ: мониторинг дорожного движения и поддержание общественного порядка.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Такого еще не было: в ДТП попали 130 автомобилей
Страшное ДТП в Кишиневе: машина снесла светофор и перевернулась
Теги:
законопроект, полиция, ДТП, Молдова
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Бриммонский дуб в Уэльсе, занявший второе место в конкурсе European Tree of the Year
"Деревья года" в Европе - гармоничные творения природы
Тигрята в крымском сафари-запарке
Тигрята в крымском сафари-парке
Итоги работы пятого президента Молдовы: 100 дней деятельности Игоря Додона
Итоги 100 дней работы пятого президента Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.