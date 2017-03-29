В Молдове полиция больше не хочет приезжать на место ДТП

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik, Дарья Чернега. МВД Молдовы считает, что полицейские тратят слишком много времени на то, чтобы констатировать мелкие ДТП, которые обходятся без человеческих жертв. По данным ведомства, таких аварий в стране ежегодно происходит порядка одиннадцати тысяч.

Чиновники предлагают водителям решать подобные споры самостоятельно, без вмешательства органов правопорядка. В частности, МВД ссылается на европейскую практику, а именно на так называемое взаимное признание, когда оба водителя, вовлеченные в дорожно-транспортное происшествие, заполняют специальный формуляр, а затем относят его в страховую компанию. Констатация факта аварии со стороны полиции в данном случае не требуется.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Рост штрафов в Молдове не сократил число аварий

Аналогичные изменения в молдавское законодательство предлагают ввести и в Молдове. МВД вынесло соответствующий проект закона на публичное обсуждение. Взаимное признание будет применяться только в том случае, если в аварию попало не более двух транспортных средств, и в ней нет пострадавших.

В специальном формуляре участники ДТП должны будут указать дату и место происшествия, данные о водителе, владельце автомобиля и о страховой компании, а также информацию об обстоятельствах происшествия. Правильно заполненный документ обяжет страховую компанию определить степень ущерба и виновника ДТП. Предложенное нововведение в определенной степени выгодно виновникам автомобильных столкновений — к ним не будут применяться штрафные пункты и накладываться штрафы. Самым суровым наказанием за мелкую аварию станет увеличение стоимости страховки на следующий год.

В МВД считают, что предложенные изменения позволят разгрузить полицейских и перенаправить их на другой фронт работ: мониторинг дорожного движения и поддержание общественного порядка.

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