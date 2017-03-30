Кишинев завалит мусором: рядом с городом появится новая свалка

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Мэрия Кишинева определилась с местом для новой свалки. Полигон для мусора появится прямо на въезде в столицу на улице Ион Прункул (зона Ватра). Под складирование отходов выделено 6,47 гектара земли. Соответствующее решение принято на заседании муниципального совета Кишинева еще 14 марта, а рассказать об этом в мэрии решили только сейчас.

© Sputnik/ Vladimir Fedorenko Кишинев утонет в мусоре, если Киртоакэ не возьмется за ум

Новая свалка будет принимать строительный мусор и отходы растительного происхождения, которые собирают в ходе уборки города.

Эколог Владимир Гараба в беседе с корреспондентом Sputnik прокомментировал решение муниципального совета по новой свалке.

"По моему мнению, такая свалка Кишиневу не нужна, потому что уже есть решение о начале работы предприятия по приему и переработке строительного мусора. Оно расположено рядом с селом Гидигич. Это предприятие закрытого типа", — сказал Гараба.

Некоторые эксперты отмечают, что учитывая скандал со свалкой в Бубуечь, когда жители коммуны заблокировали доступ мусоровозам к полигону, никто не может гарантировать, что предназначение свалки на улице Ион Прункул (зона Ватра, круг на Скулянке) не изменится. И тогда не исключено, что на новый полигон для строительного мусора будут свозить и бытовые отходы, а жители коммуны Ватра и столичного сектора Буюканы в полной мере ощутят такой "ход конем" муниципальных властей. Ведь в Кишиневе возможно всякое.

© Photo: chisinau.md План территории, выделенной под новую свалку в черте муниципия Кишинев

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