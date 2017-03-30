Депутаты отказались ужесточить вещание иностранных телеканалов

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Народные избранники решили все-таки не ограничивать вещание информационных программ иностранных телеканалов, но обязали владельцев отечественных ТВ производить не менее 30 процентов местного контента.

В первой версии законопроекта предлагалось ограничить ретрансляцию информационных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия). ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House (США), оппозиция, гражданское общество Молдовы выступили против принятия этих поправок.

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Законотворцы утвердили поправку, которая предусматривает "обязательство разместить 30% местного контента между 18.00-24.00 часов (в прайм-тайм)". Согласно тексту проекта, "отечественной продукции должно отводиться не менее восьми часов в ежедневном объеме вещания, и она должна транслироваться исключительно в промежутке времени 06.00 — 24.00".

"Отечественная продукция в объеме не менее шести часов должна транслироваться в прайм-тайм, при чем она же должна транслироваться в объеме не менее четырех часов на государственном языке", — сказано в тексте документа.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил журналистам, что основная цель проекта — продвижение отечественного медиапродукта.

"Около 80% депутатов проголосовали за эти поправки. Речь идет в первую очередь о продвижении местного продукта в так называемый прай-мтайм. Это, по нашему мнению, еще и является своеобразным методом борьбы с дезинформацией и ложными новостями, которые поступают из некоторых стран", — сказал Канду.