18:03 30 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Телевизионный пульт

Депутаты отказались ужесточить вещание иностранных телеканалов

© Sputnik/
Общество
Получить короткую ссылку
7910

Молдавские депутаты утвердили во втором и окончательном чтении поправки к кодексу о телевидении и радио

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Народные избранники решили все-таки не ограничивать вещание информационных программ иностранных телеканалов, но обязали владельцев отечественных ТВ производить не менее 30 процентов местного контента. 

Валерий Осталеп
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Мнение: запретом на ТВ России власти Молдовы "стреляют себе в глаз"

В первой версии законопроекта предлагалось ограничить ретрансляцию информационных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия). ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House (США), оппозиция, гражданское общество Молдовы выступили против принятия этих поправок.

На альтернативные, в том числе российские источники все больший спрос>>>>

Законотворцы утвердили поправку, которая предусматривает "обязательство разместить 30% местного контента между 18.00-24.00 часов (в прайм-тайм)". Согласно тексту проекта, "отечественной продукции должно отводиться не менее восьми часов в ежедневном объеме вещания, и она должна транслироваться исключительно в промежутке времени 06.00 — 24.00".

"Отечественная продукция в объеме не менее шести часов должна транслироваться в прайм-тайм, при чем она же должна транслироваться в объеме не менее четырех часов на государственном языке", — сказано в тексте документа.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил журналистам, что основная цель проекта — продвижение отечественного медиапродукта.

"Около 80% депутатов проголосовали за эти поправки. Речь идет в первую очередь о продвижении местного продукта в так называемый прай-мтайм. Это, по нашему мнению, еще и является своеобразным методом борьбы с дезинформацией и ложными новостями, которые поступают из некоторых стран", — сказал Канду.

Теги:
запрет, сми, парламент, Молдова
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

В Таиланде прошел традиционный забег невест. Пробежав 4 километра победительница получит 26 000 евро. Хватит и на свадьбу, и на свадебное путешествие. В погоне за призом кроссовки надели даже самые неспортивные влюблённые. Женихи ждут невест у финишной черты
Лучшие кадры со всего мира: последние новости в фотографиях
Наставление эксперта Павла Мидригана Партии социалистов
Павел Мидриган социалистам: не расслабляйтесь
Итоги работы пятого президента Молдовы: 100 дней деятельности Игоря Додона
Итоги 100 дней работы пятого президента Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.