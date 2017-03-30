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Ртутный термометр

В Молдову запретят ввозить термометры, лампы и косметику

© Photo: PIXABAY
Общество
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Согласно решению парламента Молдовы, через несколько лет запретят ввоз, экспорт и производство ртутьсодержащих предметов, в том числе термометров, ламп и косметики

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Парламентарии Молдовы в окончательном чтении одобрили ратификацию Минаматской конвенции по ртути. За такое решение проголосовали 86 депутатов.

Данный документ предусматривает, что с 1 января 2021 года будет запрещено производство, экспорт и импорт нескольких различных видов ртутьсодержащих продукции, в том числе электрических батарей, электрических выключателей и реле, некоторых видов компактных люминесцентных ламп (КЛЛ), люминесцентных ламп с холодным катодом или с внешним электродом, ртутных термометров и приборов измерения давления.

"Учитывая, что в Молдове не производятся продукты с добавлением ртути, можно сделать вывод, что запрет с 1 января 2021 года импорта, размещения на рынке и экспорта продукции, о которой говорится в Конвенции, не будет иметь негативного эффекта на экономику страны", — говорится в заключении министерства окружающей среды. 

Владислав Швец
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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В ведомстве пояснили, что из попадающей под запрет продукции до сих пор в Молдове широко применялись люминесцентные лампы и энергосберегающие лампы. Как уточнили в ведомстве, ранее в пяти районах республики, Сороках, Новых Аненах, Резине, Кагуле и Леова, провели исследование, заменив в госучреждениях такие лампы на лампы LED. В итоге специалисты пришли к выводу, что использование последних экономически более выгодно и способствует защите окружающей среды.

Также Минаматская конвенция предусматривает запрет на производство косметики (с содержанием ртути свыше 1 части на миллион), включая мыло и кремы для осветления кожи. В этот список не входит косметика для зоны глаз, в которой ртуть применяется в качестве консерванта и для которой эффективные и безопасные консерванты-заменители не существуют.

Кроме того, с 2021 года нельзя будет производить, закупать и экспортировать барометры, гигрометры, манометры, термометры и сфигмоманометры, в которых есть ртуть.

Из этого списка для населения самый большой интерес представляют ртутные термометры. Как поясняют специалисты, в настоящее время уже существуют их электронные аналоги. Как выяснили корреспондент Sputnik, в молдавских аптеках они также продаются. В одной из сетей пояснили, что найти электронный термометр несложно, а стоимость его составляет около 80 леев. При этом обычный ртутный градусник стоит около 50 леев.

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Теги:
лампы, термометр, Минаматская конвенция по ртути, косметика, парламент, Молдова
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