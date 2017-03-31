10:02 31 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Обменник

В Молдове с помощью обменных касс планируется бороться с терроризмом

© Sputnik/ Rodion PROCA
Общество
Получить короткую ссылку
38 0 0

Депутаты не шутят: за обмен валюты на сумму, превышающую 200 долларов, в скором времени можно попасть под колпак правоохранительных органов как потенциальный "спонсор" террористов

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. В Молдове, похоже, скоро можно будет легко угодить в список потенциальных "спонсоров" террористов, обменяв в кассах валюту на сумму свыше пяти тысяч леев. В первую очередь это коснется молдавских гастарбайтеров, а также членов их семей, которые чаще остальных покупают молдавские леи.

Банк
© Sputnik/ Evgheni Panasenco
Жизнь взаймы: сколько денег прислали в Молдову гастарбайтеры

Парламент Молдовы проголосовал в первом чтении большинством голосов за законопроект о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Как пояснил депутатам вице-министр юстиции Николае Ешану, предлагается, что при обмене до пяти тысяч леев физическому лицу необходимо предоставить булетин, а если человек меняет более пяти тысяч леев, то "обменники" должны регистрировать его идентификационные данные.

Это предложение вызвало споры среди законотворцев. Так, депутаты поинтересовались, как будет обеспечиваться сохранность идентификационных данных граждан, которые обменяли валюту на сумму, превышающую установленный законом "лимит".

Некоторые депутаты обратили внимание на тот факт, что соотечественники, приезжающие с заработков из-за границы, не смогут спокойно обменивать заработанные тяжелым трудом деньги. Кроме того, в Молдове большинство граждан живут на средства, которые пересылают родственники из-за рубежа. Поэтому данное положение подвергнет стрессу как тех, кто посылает деньги домой, так и тех, кто меняет присланную им валюту.

Дарья ЗИМБЕЛЬСКАЯ
© Photo: Дарья ЗИМБЕЛЬСКАЯ
Экономика потребления: жить на деньги гастарбайтеров у нас в крови

"Вы вообще в этой стране живете или в другой? Только представьте: на Пасху приезжает из-за границы молодой человек, который там работал, и хочет купить своей матери, проживающей в селе, стиральную машину или газовый котел. Он должен четыре раза зайти в обменную кассу для того, чтобы взять деньги и купить эту бытовую технику. И при этом быть там с паспортом и рассказать, что он не финансирует терроризм, когда меняет евро на леи. Так здесь написано", — возмутился депутат-коммунист Олег Рейдман.

В ответ на это Ешану отметил, что ко второму чтению все подобные спорные моменты будут изменены.

В этом же законопроекте указано, что "Таможенная служба не позднее 15 числа, следующего отчетным, представляет Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег все данные, касающиеся валютных ценностей, декларированных физическими и юридическими лицами".

Кроме того, платежные общества и общества, выпускающие электронные деньги, на основании соответствующей оценки рисков, доказывающей существование пониженного риска, могут не применять меры предосторожности в отношении клиентов в случае соблюдения следующих условий:

  1. Максимальная стоимость, депонированная в электронном виде, не превышает ставку в пять тысяч леев;
  2. Стоимость ежемесячных переводов не превышает ставку в пять тысяч леев. Ставка может быть повышена до десяти тысяч леев для платежных инструментов, которые могут использоваться только на территории Молдовы.
    3. Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
    Скачать приложение для iPhone >>
    Скачать приложение для Android >>

По теме

Молдавские силовики выявили граждан, которые оправдывали терроризм
В Молдове за обмен 200 долларов можно угодить в спонсоры террористов
Молдову научат бороться с терроризмом
Теги:
обмен валюты, терроризм, законопроект, Николае Ешану, Олег Рейдман, Молдова
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

В Таиланде прошел традиционный забег невест. Пробежав 4 километра победительница получит 26 000 евро. Хватит и на свадьбу, и на свадебное путешествие. В погоне за призом кроссовки надели даже самые неспортивные влюблённые. Женихи ждут невест у финишной черты
Лучшие кадры со всего мира: последние новости в фотографиях
Наставление эксперта Павла Мидригана Партии социалистов
Павел Мидриган социалистам: не расслабляйтесь
Итоги работы пятого президента Молдовы: 100 дней деятельности Игоря Додона
Итоги 100 дней работы пятого президента Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.