В Молдове с помощью обменных касс планируется бороться с терроризмом

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. В Молдове, похоже, скоро можно будет легко угодить в список потенциальных "спонсоров" террористов, обменяв в кассах валюту на сумму свыше пяти тысяч леев. В первую очередь это коснется молдавских гастарбайтеров, а также членов их семей, которые чаще остальных покупают молдавские леи.

© Sputnik/ Evgheni Panasenco Жизнь взаймы: сколько денег прислали в Молдову гастарбайтеры

Парламент Молдовы проголосовал в первом чтении большинством голосов за законопроект о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Как пояснил депутатам вице-министр юстиции Николае Ешану, предлагается, что при обмене до пяти тысяч леев физическому лицу необходимо предоставить булетин, а если человек меняет более пяти тысяч леев, то "обменники" должны регистрировать его идентификационные данные.

Это предложение вызвало споры среди законотворцев. Так, депутаты поинтересовались, как будет обеспечиваться сохранность идентификационных данных граждан, которые обменяли валюту на сумму, превышающую установленный законом "лимит".

Некоторые депутаты обратили внимание на тот факт, что соотечественники, приезжающие с заработков из-за границы, не смогут спокойно обменивать заработанные тяжелым трудом деньги. Кроме того, в Молдове большинство граждан живут на средства, которые пересылают родственники из-за рубежа. Поэтому данное положение подвергнет стрессу как тех, кто посылает деньги домой, так и тех, кто меняет присланную им валюту.

© Photo: Дарья ЗИМБЕЛЬСКАЯ Экономика потребления: жить на деньги гастарбайтеров у нас в крови

"Вы вообще в этой стране живете или в другой? Только представьте: на Пасху приезжает из-за границы молодой человек, который там работал, и хочет купить своей матери, проживающей в селе, стиральную машину или газовый котел. Он должен четыре раза зайти в обменную кассу для того, чтобы взять деньги и купить эту бытовую технику. И при этом быть там с паспортом и рассказать, что он не финансирует терроризм, когда меняет евро на леи. Так здесь написано", — возмутился депутат-коммунист Олег Рейдман.

В ответ на это Ешану отметил, что ко второму чтению все подобные спорные моменты будут изменены.

В этом же законопроекте указано, что "Таможенная служба не позднее 15 числа, следующего отчетным, представляет Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег все данные, касающиеся валютных ценностей, декларированных физическими и юридическими лицами".

Кроме того, платежные общества и общества, выпускающие электронные деньги, на основании соответствующей оценки рисков, доказывающей существование пониженного риска, могут не применять меры предосторожности в отношении клиентов в случае соблюдения следующих условий: