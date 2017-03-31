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Школа инновационной журналистики в Тирасполе

В Школе инновационной журналистики узнали современный облик профессии

© Sputnik/ Irina Leahova
Общество
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Тема:
Школа инновационной журналистики Sputnik (6)
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МИА Sputnik провел в Тирасполе вторую полноформатную встречу Школы инновационной журналистики, в рамках которой своими знаниями со слушателями делилась ректор Славянского университета Молдовы Татьяна Млечко.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Новый облик современной журналистики исследовали участники второй встречи, организованной МИА Sputnik в рамках Школы инновационной журналистики в Приднестровском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко в Тирасполе. Лекцию провела ректор Славянского университета РМ, доктор педагогики, доктор хабилитат филологии Татьяна Млечко, выступив на тему "Вербальный облик медиаконтента: параметры, лакуны, ресурсы".

"Языковая игра — примета хорошего журналистского стиля. Как в моде можно что угодно подобрать в комплект, так и в работе журналиста можно использовать все новое и стилистические регистры этого нового, но все это должно быть гармонично", — предостерегла лектор.

Школа инновационной журналистики Sputnik
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Школа инновационной журналистики в Молдове: пространство общения

Татьяна Млечко провела встречу в постоянном диалоге с ее участниками, дав им возможность проявить себя и пройти своеобразную практику. Вместе со слушателями лекции она определила, что изменило облик языка современной журналистики.

"Рыночная экономика привела к тому, что стали использовать больше экономических и юридических терминов, а также из области политологии. Терминология вдруг стала частью литературного образного языка", — отметила она.

Вместе с лектором участники пришли к выводу, что источником серьезных перемен языка также стали заимствования, сленг, просторечия, развитие информационных технологий. Расширился смысловой диапазон некоторых слов, у которых появились новые значение, прежде неизвестные.

Татьяна Млечко
© Sputnik/ Irina Leahova
Татьяна Млечко

Татьяна Млечко также обратила внимание на частые ошибки, которые допускают журналисты при написании текстов.

"Я бы сказала, не ошибки, а недочеты, недостаточно качественные формы. И это палка о двух концах. С одной стороны, у читателя возникает недоверие к информации и уровню журналиста. С другой — СМИ становятся распространителями ненормативного языка и разрушают языковой вкус читателя", — подчеркнула она.

Лектор дала свои рекомендации по совершенствованию журналистского мастерства, а также посоветовала учебную и исследовательскую литературу, которая увлекательно описывает филологические тонкости русского языка.

Школа инновационной журналистики Sputnik
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Школа инновационной журналистики в Тирасполе - новое слово от Sputnik

"Школа инновационной журналистики Sputnik" организуется Международным информагентством и радио Sputnik Молдова при поддержке Российского центра науки культуры в Молдове (РЦНК, представительство Россотрудничества) и Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко (ПГУ).

Курс лекций предполагает проведение серии специальных семинаров и практикумов по самому широкому спектру актуальных для современной журналистики тем.

Секретами профессии делятся представители различных СМИ, преподаватели ведущих ВУЗов и известные медиаэксперты. В школе могут принять участие, как студенты кафедр и факультетов журналистики, так и уже состоявшиеся журналисты, работающие в СМИ.

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Тема:
Школа инновационной журналистики Sputnik (6)

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Теги:
современная журналистика, язык, Школа инновационной журналистики, лекция, МИА Sputnik, Приднестровский госуниверситет им. Т. Г. Шевченко, Млечко, Тирасполь, Молдова, Приднестровье
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