Официальные данные переписи: население Молдовы сильно сократилось

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. В пятницу представлены данные переписи населения и жилищ, которую провели в Молдове еще летом 2014 года, но подсчет результатов проводили несколько лет.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Социолог: перепись населения провалена, 70 миллионов леев на ветер

Перепись населения и жилищ проходила в Молдове с 12 по 25 мая 2014 года. На эти цели было выделено 89 миллионов леев, из которых 23 миллиона остались неиспользованными. Сначала в середине февраля 2016 года в отставку ушла бывший руководитель Национального бюро статистики Лучия Споялэ. После структуру возглавил Марин Господаренко, однако и он вопрос с подсчетом результатов переписи не решил. В результате 18 мая прошлого года его также отправили в отставку, назначив затем главой НБС Виталие Валкова.

В итоге окончательные данные представили лишь 31 марта 2017 года. Таким образом, как сообщил журналистам Валков, население Молдовы сократилось до 2 миллионов 998 тысяч 235 человек. Для сравнения в 2004 году, когда проводилась предыдущая перепись, население Молдовы составляло 3 миллиона 383 тысячи 332 человека.

При этом Валков признался, что при проведении переписи в 2014 году в Кишиневе не смогли провести исследование у 41% населения. Согласно данным НБС, опросили 339 тысяч человек при населении в 532,5 тысячи. В целом по стране провели опрос у 2 миллионов 804,1 тысячи жителей.

Таким образом, статистика демонстрирует, что сейчас в республике проживает лишь немногим более людей, чем в 1959 году, когда также проводилась перепись. Тогда население составляло 2 миллиона 879,4 тысячи человек. В 1970-м в Молдове жили 3 миллиона 569,8 тысячи человек, в 1979-м – 3 миллиона 949,8 человек, в 1989-м – 4 миллиона 335,4 тысячи, в 2004-м – 3 миллиона 383,3 тысячи человек.

© Sputnik/ Павел Лисицын Эксперты: в Молдове через 23 года никого не останется

Последние данные переписи указывают на то, что в республике сократилось число трудоспособного населения (16 лет – 61 год). Если в 2004 их число составляло 63,9%, то к 2014-му сократилось до 63,1% от общего населения Молдовы. При этом с 14,8% до 18,5% увеличилось количество тех, чей возраст превышает 61 год, а с 23% до 18,4% уменьшилось число жителей младше 16 лет.

Также перепись показала, что в Молдове проживает 51,8% женщина, средний возраст которых составляет 39,2 года. Средний возраст проживающих в стране мужчин – 35,8 года.

Валков сообщил, что 98,2% опрошенных согласились ответить на вопрос об их этнической принадлежности. Таким образом, 75% населения считают себя молдаванами, 7% — румынами, 6,6% — украинцами, 4,1% — русскими, 1,9% — болгарами, 0,3% — ромами. Как пояснил глава НБС, что касается других этносов, то их число составляет менее тысячи человек.

Также данные переписи продемонстрировали, что 52,7% населения страны утверждают, что говорят на молдавском языке, 23,2% — на румынском, а 13,5% — на русском.

Согласно исследованию, в Молдове 96,8% населения – православные.

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