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Молдавские леи, бедность

Уроки выживания по-молдавски: когда нет денег даже на еду

© Sputnik/ Rodion Proca
Общество
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Елена Комолова
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Голод не тетка, а платить по счетам все равно придется: как граждане Молдовы выживают на скромные доходы, и о чем думают власти республики, рассуждает колумнист Sputnik Молдова

То, что доходы населения Молдовы не дотягивают до расходов, — факт, которым никого не удивишь. От получки до получки — такой закон выживания уже в крови у большинства жителей нашей страны. Если обратиться к сухим цифрам, то в 2016 году располагаемые доходы граждан Молдовы составили в среднем на одного человека в месяц две тысячи 60,2 лея, что на 5,3% больше чем в 2015 году. Таковы данные Национального бюро статистики. Однако реальное положение дел не такое уж и позитивное, как кажется на первый взгляд. Причина заключается в инфляции, которая "съела" немалую часть доходов. Не обошлось и без продолжающегося ослабления молдавского лея по отношению к евро и доллару. В реальном выражении доходы населения сократились на 1%.

Пенсионеры. Архивное фото
© Sputnik/ Evghenii PANASENCO
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Сухая статистика

Основной источник доходов населения, согласно статистике, приходится на заработную плату и соцвыплаты. При этом, согласно все той же официальной статистике, средняя заработная плата в декабре 2016-ого составила пять тысяч 84 леев, а средняя пенсия по возрасту — тысячу 301,14 лея.

Расходы населения в 2016-м составили в среднем на одного человека в месяц две тысячи 116,8 лея, увеличившись за год на 3,3%. Больше всего граждане тратят на питание — свыше 40%. На втором месте в списке — затраты на коммунальные услуги, а следом — на одежду и обувь. В пятерку основных расходов вошли затраты на здравоохранение, транспорт и коммуникации. На обустройство жилья, алкоголь, табачную продукцию, отдых и образование граждане Молдовы тратят меньше.

Что на практике?
Портфель чиновника. Архивное фото
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Все это, конечно, сухие цифры. Увы, но на практике простой человек в Молдове стоит перед нелегким выбором — либо платить по счетам, либо купить продуктов, либо подлечиться. Самое ужасное и не позволительно стыдное для властей республики заключается в том, что перед таким выбором поставлены самые незащищенные слои населения — пенсионеры. Как среднестатистический пожилой человек в Молдове выживает на эти крохи — не поддается объяснению. Пенсионеры действительно умудряются существовать, экономя на всем и сидя фактически на хлебе и воде. Нет, это не для красного словца. Увы, одинокий пенсионер еле сводит концы с концами. Ведь только за отопление двухкомнатной квартиры в Кишиневе приходит в зимний период около 1400 леев, что уже превышает средней размер пенсии. И это без учета затрат на остальные коммунальные услуги. А как же питание, лекарства, транспорт? Ведь это товары первой необходимости (!). Но, похоже, власти страны не задумываются ни то, чтобы о том, как живут люди, но даже об их существовании.

О чем думает чиновник?

Видимо, мысли у чиновников поважнее проблем большинства населения страны. Слуг народа не покидают раздумья о том, куда съездить в отпуск или сколько лошадиных сил будет под капотом в их новенькой иномарке VIP-класса. А в некоторых странах мира и того же Евросоюза, в который так стремится Молдова, чиновники скромно перемещаются на общественном транспорте или велосипедах. Должность — должностью, а скромность, как говорится, украшает человека. Пожалуй, молдавские чиновники не примеряют это правило на себя, а все скромнее и скромнее живет народ республики…

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
выживание, бедность, расходы, доходы, статистика, Молдова
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